07.10.2023 12:30 - : -
Украина. Вторая лига07 октября 2023, 06:23 | Обновлено 07 октября 2023, 06:31
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ЮКСА – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 12:30 видеотрансляцию поединка 11-го тура Второй лиги
07 октября 2023, 06:23 | Обновлено 07 октября 2023, 06:31
34
0
7 октября проходит поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 11-й тур, 7 октября
- 12:30. ЮКСА – Скала Стрый
ЮКСА – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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