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ЮКСА
07.10.2023 12:30 - : -
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
07 октября 2023, 06:23 | Обновлено 07 октября 2023, 06:31
34
0

ЮКСА – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 12:30 видеотрансляцию поединка 11-го тура Второй лиги

07 октября 2023, 06:23 | Обновлено 07 октября 2023, 06:31
34
0
ЮКСА – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

7 октября проходит поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 11-й тур, 7 октября

  • 12:30. ЮКСА – Скала Стрый

ЮКСА – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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