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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 14:19 | Обновлено 07 октября 2023, 14:24
309
0

ЛНЗ и Александрия огласили составы на матч УПЛ

Команды встретятся в Черкассах

07 октября 2023, 14:19 | Обновлено 07 октября 2023, 14:24
309
0
ЛНЗ и Александрия огласили составы на матч УПЛ
ФК ЛНЗ Черкассы

В 15:00 по киевскому времени в Черкассах начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между местным клубом ЛНЗ и «Александрией».

Стали известны составы, в которых соперники начнут встречу.

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, Пасич.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шулянский, Калитвинцев, Логинов, Скорко, Мартынюк, Смирный, Шостак, Погорилый, Михайленко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Александрия».

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Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия стартовые составы
Источник Sport.ua
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