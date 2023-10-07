Украина. Премьер лига07 октября 2023, 14:19 | Обновлено 07 октября 2023, 14:24
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ЛНЗ и Александрия огласили составы на матч УПЛ
Команды встретятся в Черкассах
07 октября 2023, 14:19 | Обновлено 07 октября 2023, 14:24
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В 15:00 по киевскому времени в Черкассах начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между местным клубом ЛНЗ и «Александрией».
Стали известны составы, в которых соперники начнут встречу.
ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, Пасич.
«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шулянский, Калитвинцев, Логинов, Скорко, Мартынюк, Смирный, Шостак, Погорилый, Михайленко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Александрия».
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