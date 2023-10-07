ЛНЗ и Александрия огласили составы на матч УПЛ

В 15:00 по киевскому времени в Черкассах начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между местным клубом ЛНЗ и «Александрией».

Стали известны составы, в которых соперники начнут встречу.

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, Пасич.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шулянский, Калитвинцев, Логинов, Скорко, Мартынюк, Смирный, Шостак, Погорилый, Михайленко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Александрия».