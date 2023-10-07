Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: Гол Динамо? Таких эмоций не было давно, это не передать
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 13:25 |
145
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: Гол Динамо? Таких эмоций не было давно, это не передать

Форвард вышел на замену и помог команде обыграть киевлян

07 октября 2023, 13:25 |
145
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: Гол Динамо? Таких эмоций не было давно, это не передать
ФК Полесье. Филипп Будковский

В разговоре с корреспондентом Sport.ua нападающий ФК «Полесье» Филипп Будковский поделился своими впечатлениями после исторической сенсационной победы в матче 10 тура УПЛ против киевского «Динамо» (3:2).

– Филипп, насколько тяжелым для житомирян получился матч против киевлян?
– Мы понимали, против кого выходим на поле, и что игра будет не простой. Пропустили быстрый гол, который завел нашу команду, после чего мы смогли показать характер и забить ответ.

– Похоже, удаление еще больше мотивировало «Полесье»?
– Всегда тяжело играть без одного игрока, но мы играли за себя и за Морозко. В футболе происходит разное, мы поддержали Евгения и теперь двигаемся дальше после волевой победы.

– Когда забиваешь ворота «Динамо», эмоции особенные?
– Таких эмоций давно не было, потому что играешь против «Динамо», и когда выходишь и забиваешь такому сопернику, конечно, что переполняют эмоции, но это не передать словами. Главное было выйти и помочь команде, и это вышло.

– Что лично вам говорил после игры Юрий Калитвинцев? Какие были его наставления в перерыве?
– Мне лично ничего после матча не говорил. Тренер поздравил всех с победой. Какая может быть установка, когда проигрываешь. Надо было выйти и помочь команде.

– Вчерашнее «Динамо», с которым вы играли, стало слабее, чем раньше?
– Сейчас все команды плюс-минус одинаковые, поэтому тем интереснее у нас чемпионат сейчас.

– Если посмотреть в таблицу сейчас, «Полесье» на вершине УПЛ. Бросите вызов «Шахтеру»?
– Мы выходим на поле, чтобы побеждать, а смотреть в таблицу будем потом.

– После «Динамо» в календаре у вас тоже тяжелые матчи – «Ворскла», затем «Заря». Какая атмосфера в раздевалке перед подобными матчами?
– Мотивация есть всегда. В такое тяжелое время, которое переживает страна, хочется поблагодарить наших защитников и защитниц и тех, кто помогает им, за то, что защищают наше государство и идут к победе. А мы в это время мотивированы выйти и одержать победу на футбольном поле. Атмосфера у нас всегда одна – боевая, чтобы выходить на поле и выигрывать.

По теме:
7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов
Судаков получил признание от поклонников Шахтера
Днепр-1 – Верес. Составы на матч
Полесье Житомир Полесье - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига Филипп Будковский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Футбол | 06 октября 2023, 16:59 481
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями

Очередной феерический матч в исполнении обороны киевского «Динамо». Проблемы никуда не исчезли

Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Волейбол | 07 октября 2023, 01:10 7
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе

Со счетом 3:1 наши волейболисты выиграли у команды Катара

Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Футбол | 06.10.2023, 15:50
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Футбол | 07.10.2023, 09:28
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
«Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная
Футбол | 07.10.2023, 09:46
«Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная
«Я такого не помню». Шаран разобрал все ошибки арбитров против Миная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
05.10.2023, 11:40 1
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 4
Бокс
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
05.10.2023, 09:55 4
Футбол
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
05.10.2023, 16:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем