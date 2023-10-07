Филипп БУДКОВСКИЙ: Гол Динамо? Таких эмоций не было давно, это не передать

В разговоре с корреспондентом Sport.ua нападающий ФК «Полесье» Филипп Будковский поделился своими впечатлениями после исторической сенсационной победы в матче 10 тура УПЛ против киевского «Динамо» (3:2).

– Филипп, насколько тяжелым для житомирян получился матч против киевлян?

– Мы понимали, против кого выходим на поле, и что игра будет не простой. Пропустили быстрый гол, который завел нашу команду, после чего мы смогли показать характер и забить ответ.

– Похоже, удаление еще больше мотивировало «Полесье»?

– Всегда тяжело играть без одного игрока, но мы играли за себя и за Морозко. В футболе происходит разное, мы поддержали Евгения и теперь двигаемся дальше после волевой победы.

– Когда забиваешь ворота «Динамо», эмоции особенные?

– Таких эмоций давно не было, потому что играешь против «Динамо», и когда выходишь и забиваешь такому сопернику, конечно, что переполняют эмоции, но это не передать словами. Главное было выйти и помочь команде, и это вышло.

– Что лично вам говорил после игры Юрий Калитвинцев? Какие были его наставления в перерыве?

– Мне лично ничего после матча не говорил. Тренер поздравил всех с победой. Какая может быть установка, когда проигрываешь. Надо было выйти и помочь команде.

– Вчерашнее «Динамо», с которым вы играли, стало слабее, чем раньше?

– Сейчас все команды плюс-минус одинаковые, поэтому тем интереснее у нас чемпионат сейчас.

– Если посмотреть в таблицу сейчас, «Полесье» на вершине УПЛ. Бросите вызов «Шахтеру»?

– Мы выходим на поле, чтобы побеждать, а смотреть в таблицу будем потом.

– После «Динамо» в календаре у вас тоже тяжелые матчи – «Ворскла», затем «Заря». Какая атмосфера в раздевалке перед подобными матчами?

– Мотивация есть всегда. В такое тяжелое время, которое переживает страна, хочется поблагодарить наших защитников и защитниц и тех, кто помогает им, за то, что защищают наше государство и идут к победе. А мы в это время мотивированы выйти и одержать победу на футбольном поле. Атмосфера у нас всегда одна – боевая, чтобы выходить на поле и выигрывать.