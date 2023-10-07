Днепр-1 – Верес. Составы на матч

В 13:00 в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Днепр-1» и «Верес» из Ровно.

Стали известны стартовые составы команд.

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

«Верес»: Паст – Вовченко, Курко, Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, Вл-в Шарай, Кухарук, Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».