Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Верес. Составы на матч
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 12:29 | Обновлено 07 октября 2023, 12:38
240
0

Днепр-1 – Верес. Составы на матч

Команды встретятся в рамках 10-го тура УПЛ

07 октября 2023, 12:29 | Обновлено 07 октября 2023, 12:38
240
0
Днепр-1 – Верес. Составы на матч
СК Днепр-1

В 13:00 в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Днепр-1» и «Верес» из Ровно.

Стали известны стартовые составы команд.

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

«Верес»: Паст – Вовченко, Курко, Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, Вл-в Шарай, Кухарук, Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».

По теме:
7-й дубль Буяльского впервые не принес Динамо дивидендов
ВИДЕО. Филиппов вывел вперед Днепр-1 в матче с Вересом
Филипп БУДКОВСКИЙ: Гол Динамо? Таких эмоций не было давно, это не передать
стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Днепр-1 - Верес Верес Ровно
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
Футбол | 07 октября 2023, 08:01 61
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность

Алексей Сливченко со своей точкой зрения заходит на огромное «дискуссионное поле»…

ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Футбол | 06 октября 2023, 19:40 24
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»

Легионер рассказал об эпизоде, который якобы произошел с ним в столице Украины

Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Футбол | 06.10.2023, 19:21
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
Футбол | 07.10.2023, 05:23
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Футзал | 06.10.2023, 20:45
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
06.10.2023, 11:18 8
Футбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 481
Футбол
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 6
Теннис
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
05.10.2023, 11:40 1
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 4
Бокс
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
05.10.2023, 09:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем