Днепр-1 – Верес. Составы на матч
Команды встретятся в рамках 10-го тура УПЛ
В 13:00 в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Днепр-1» и «Верес» из Ровно.
Стали известны стартовые составы команд.
«Днепр-1»: Волынец – Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.
«Верес»: Паст – Вовченко, Курко, Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, Вл-в Шарай, Кухарук, Шевченко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».
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