Украина. Премьер лига07 октября 2023, 07:57 | Обновлено 07 октября 2023, 08:00
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Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 10 тура УПЛ начнется 7 октября в 13:00
07 октября 2023, 07:57 | Обновлено 07 октября 2023, 08:00
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В субботу, 7-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало – в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Судить игру будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Верес».
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