В субботу, 7-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судить игру будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Верес».