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Чемпионат Украины
Днепр-1
07.10.2023 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 07:57 | Обновлено 07 октября 2023, 08:00
126
0

Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 10 тура УПЛ начнется 7 октября в 13:00

07 октября 2023, 07:57 | Обновлено 07 октября 2023, 08:00
126
0
Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В субботу, 7-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судить игру будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Верес».

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Источник Sport.ua
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