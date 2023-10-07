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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 07:48 | Обновлено 07 октября 2023, 08:00
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Верес

Игра 10 тура начнется в 13:00

07 октября 2023, 07:48 | Обновлено 07 октября 2023, 08:00
190
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Верес
СК Днепр-1

В субботу, 7-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судить игру будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Верес».

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Источник Sport.ua
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