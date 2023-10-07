Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Матчи 11-го тура, 7 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Эпицентр
07.10.2023 13:30 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 октября 2023, 06:43 | Обновлено 07 октября 2023, 06:48
45
0

Первая лига. Матчи 11-го тура, 7 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Первой лиги

07 октября 2023, 06:43 | Обновлено 07 октября 2023, 06:48
45
0
Первая лига. Матчи 11-го тура, 7 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Кремень

7 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 11-й тур, 7 октября

  • 12:00. Кремень – Диназ Вышгород
  • 13:00. Металлург – Виктория
  • 13:30. Эпицентр – Хуст
  • 14:00. ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт

12:00. Кремень – Диназ Вышгород

13:00. Металург – Виктория

13:30. Эпицентр – Хуст

14:00. ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт

По теме:
Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ЮКСА – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Кремень Кременчуг Диназ Вышгород Металлург Запорожье Виктория Сумы (Николаевка) Эпицентр Каменец-Подольский Хуст ФСК Мариуполь Горняк-Спорт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Волейбол | 07 октября 2023, 01:10 3
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе

Со счетом 3:1 наши волейболисты выиграли у команды Катара

Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Теннис | 06 октября 2023, 16:30 5
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине

Ига Свёнтек вышла в шестой полуфинал турнира WTA 1000 в сезоне

ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
Футбол | 06.10.2023, 20:40
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место
Футбол | 06.10.2023, 23:59
Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место
Первый гол за 155 матчей. Атлетик разгромил Альмерию и вышел на 4-е место
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Футбол | 06.10.2023, 19:21
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
05.10.2023, 23:11 3
Бокс
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 3
Футбол
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
05.10.2023, 09:12 1
Бокс
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 6
Теннис
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
06.10.2023, 15:50 16
Футбол
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
05.10.2023, 11:40 1
Футбол
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
05.10.2023, 09:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем