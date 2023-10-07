Украина. Первая лига07 октября 2023, 06:43 | Обновлено 07 октября 2023, 06:48
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Первая лига. Матчи 11-го тура, 7 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Первой лиги
07 октября 2023, 06:43 | Обновлено 07 октября 2023, 06:48
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7 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 11-й тур, 7 октября
- 12:00. Кремень – Диназ Вышгород
- 13:00. Металлург – Виктория
- 13:30. Эпицентр – Хуст
- 14:00. ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт
12:00. Кремень – Диназ Вышгород
13:00. Металург – Виктория
13:30. Эпицентр – Хуст
14:00. ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт
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