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Эпицентр
07.10.2023 13:30 – FT 3 : 1
Хуст
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Украина. Первая лига
07 октября 2023, 17:09 |
156
0

Первая лига. Металлург переиграл Викторию, Эпицентр одолел Хуст

Состоялось 4 матча Первой лиги

07 октября 2023, 17:09 |
156
0
Первая лига. Металлург переиграл Викторию, Эпицентр одолел Хуст
ФК Эпицентр.

Сегодня, 7 октября, было сыграно четыре матча 11-го тура Первой лиги Украины.

В первом матче дня «Кремень» и вышгородский «Диназ» расписали сухую ничью, а запорожский «Металлург» благодаря голам Буряка и Сада одолел «Викторию».

«Эпицентр» на домашнем поле одолел «Хуст». В голевой перестрелке ФСК «Мариуполя» и «Горняка-Спорт» победителями вышли последние, хотя и уступали уже на второй минуте 0:2.

Первая лига. 10-й тур, 7 октября

Группа А.

Эпицентр – Хуст – 3:1

Голы: Липовуз, 14, Стень, 48, 54 – Шевчук, 16.

Группа В.

Кремень – Диназ Вышгород – 0:0

МФК Металлург З. – Виктория – 2:0

Голы: Свекла, 41, Сад, 52.

ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт – 2:3

Голы: Зубков, 1, 2 – Гора, 39, 45, Романенко, 61.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Источник Sport.ua
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