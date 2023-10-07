Первая лига. Металлург переиграл Викторию, Эпицентр одолел Хуст
Состоялось 4 матча Первой лиги
Сегодня, 7 октября, было сыграно четыре матча 11-го тура Первой лиги Украины.
В первом матче дня «Кремень» и вышгородский «Диназ» расписали сухую ничью, а запорожский «Металлург» благодаря голам Буряка и Сада одолел «Викторию».
«Эпицентр» на домашнем поле одолел «Хуст». В голевой перестрелке ФСК «Мариуполя» и «Горняка-Спорт» победителями вышли последние, хотя и уступали уже на второй минуте 0:2.
Первая лига. 10-й тур, 7 октября
Группа А.
Эпицентр – Хуст – 3:1
Голы: Липовуз, 14, Стень, 48, 54 – Шевчук, 16.
Группа В.
Кремень – Диназ Вышгород – 0:0
МФК Металлург З. – Виктория – 2:0
Голы: Свекла, 41, Сад, 52.
ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт – 2:3
Голы: Зубков, 1, 2 – Гора, 39, 45, Романенко, 61.
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