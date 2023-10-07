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Пляжный футбол
07 октября 2023, 02:49 | Обновлено 07 октября 2023, 04:08
35
0

КЛИМЕНКО: «Евролига стала стимулом к победе в Кубке чемпионов мира»

Украинская команда Мрия-2006 завоевала большой трофей в пляжном футболе

07 октября 2023, 02:49 | Обновлено 07 октября 2023, 04:08
35
0
КЛИМЕНКО: «Евролига стала стимулом к победе в Кубке чемпионов мира»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу и команде «Мрия-2006» Юрий Клименко прокомментировал выступления своих подопечных на двух престижных турнирах в Италии.

С 21 по 24 сентября женская сборная Украины по пляжному футболу принимала участие в Суперфинале Евролиги-2023 в итальянском городке Альгеро. По итогам соревнований украинки расположились на шестой позиции, уступив в матче за 5-6 места хозяйкам (2:6).

После этого там же, в Альгеро, состоялся розыгрыш женского клубного Кубка чемпионов мира 2023 года, в котором засияла украинская «Мрия-2006». Украинская команда сенсационно стала победительницей престижного турнира, одержав в финале бразильскую Sao Pedro (5:3).

Итоги выступлений женской сборной и «Мрии-2006» на турнирах в Италии подвел главный тренер обеих команд Юрий Клименко:

«В последнее время болельщики ждут от женской сборной только побед и наилучших результатов. Однако в Альгеро в Евролиге мы сыграли не слишком хорошо, и, по моему мнению, неудачное выступление команды связано с тем, что у нас было мало времени на подготовку. Не проводился чемпионат Украины, и девочки 80 дней не выходили на песок. Это очень большая пауза. Из-за проблем индонезийских организаторов мы в этом году еще и не поехали на Всемирные пляжные игры.

Как я уже говорил, поэтому девушки подписали контракты с футзальными клубами и клубами большого футбола, некоторые вообще не тренировались. Очень трудно было их собрать, напомнить о том, что мы наигрывали раньше. Особенно мы в Киеве вместе не провели ни одной тренировки. А те полтора занятия, которые мы устроили в Италии, конечно, сразу дать результат не могли.

Хотя если бы мы не допустили грубых ошибок в первом матче, с нидерландками, а с Португалией использовали свои моменты, то при определенном стечении обстоятельств могли выйти в полуфинал. Там бы нас ждала Чехия, и нам по силам было выйти и на Испанию в финале. Но вышло не так. К любому делу нужно тщательно готовиться. Особенно если мы ставим перед командой максимальные задачи. Потому получилось как получилось, но Евролига стала для нас стимулом к этой выдающейся победе в Кубке чемпионов мира.

Ведь именно в розыгрыше Евролиги мы наладили игровые связи, вспомнили наши предыдущие тактические замыслы. К тому же, взяли двух девушек из Польши, очень хорошо подготовленных. К каждому матчу тщательно готовились, разбирали соперника в тактическом плане, ведь на этом турнире мы имели совершенно разных по игровому стилю оппонентов, приходилось менять соответственно тактику, много общаться с девушками. Ну и сплотились психологически, увереннее подошли к этим соревнованиям. И выиграли.

Конечно, на пути к победе больше всего запоминается последний, финальный матч. В нем мы готовили девушек к противостоянию с лидерами бразильянок, и они отработали по полной. Однако каждая встреча в Кубке чемпионов была тяжелой. Например, в первом поединке, с нидерландками, усилившимися тремя испанками, было очень непросто. Выиграли 2:1, но буквально дотерпели до конца противостояния. Следующий матч, с не менее сильной сальвадорской командой, мы уже провели очень мощно, а затем нас ждала встреча с японской Lazo Apego.

Я вообще считал японок фаворитами турнира. У них очень хорошо поставлена игра, классно ведущая голкипер команды. А их лидер Саки Кушияма является одной из лучших игроков мира. Она очень мощная, еще и бьет через себя с обеих ног. Но нам удалось ее закрыть, сыграть поближе к вратарю, не давать японкам тщательно готовить атаки. Девушки справились, в том числе и за счет частых замен. Имея в составе 10 сильных исполнительниц, мы смогли навязать соперницам свой темпоритм и благодаря этому вытащили поединок. Ну а в финале нашу машину уже было не остановить.

Напоследок я хочу поблагодарить наши вооруженные силы за то, что мы смогли две недели провести за границей и достойно представить Украину на национальном и клубном уровне. Также я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этой важной в наше время победе. Девушек – отметить за их самоотдачу и настройки в ответственных матчах турнира. Нашим болельщикам выразить уважение за то, что поддерживают нас всегда, а мы чувствуем их искреннюю поддержку. Еще раз всем большое спасибо! Слава Украине! Что касается наших дальнейших планов – пока пауза. Будем отдыхать».

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пляжный футбол Юрий Клименко Мрия-2006 Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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