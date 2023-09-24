Женская сборная Украины проиграла Италии и заняла 6-е место в Евролиге
Евролига по пляжному футболу прошла в итальянском Альгеро
Женская сборная Украины по пляжному футболу в поединке за 5-е место Евролиги-2023 проиграла команде Италии (2:6).
Днем ранее подопечные Юрия Клименко в полуфинальном матче плей-офф за 5–8 места на турнире в итальянском Альгеро обыграли Нидерланды со счетом 2:1 и вышли в утешительный финал с Италией.
Завоевать пятую позицию украинским девушкам не удалось. После первых двух периодов они уступали со счетом 0:3 и выровнять ситуацию не смогли. Не помогли и голы Анастасии Клипаченко и Юлии Костюк в третьей 12-минутке.
В итоге – поражение 2:6. Таким образом, женская сборная Украины заняла шестое место в розыгрыше Евролиги-2023.
Победитель турнира определится позже в противостоянии Испании и Португалии.
Пляжный футбол. Евролига-2023. Женщины
Матч за 5 место, 24.09.2023
Италия – Украина – 6:2
Голы: Тортароло (11), Пиза (16), Сантос (19), Веккйоне (25), Натиччиони (30), Привитера (34) – Клипаченко (25), Костюк (31).
Италия: Галлони, Руотоло, Чирри, Пиза, Майорка, Феррацца, Сантос, Веккйоне, Натиччиони, Привитера, Оливьери, Тортароло.
Украина: Терех, Тихонова, Дехтярь, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Воловенко.
Предупреждения: Сантос (11), Привитера (15), Феррацца (23) – Тихонова (34).
Плей-офф турнира
За 5–8 места, 23 сентября
- 17:45. Италия – Швеция – 5:1
- 19:00. Нидерланды – Украина – 1:2
1/2 финала, 23 сентября
- 13:45. Польша – Испания – 1:5
- 15:00. Португалия – Чехия – 2:1
Решающие матчи, 24 сентября
- За 7–8 места. 10:00. Швеция – Нидерланды – 0:7
- За 5–6 места. 16:30. Италия – Украина – 6:2
- За 3–4 места. 12:30. Польша – Чехия – 2:1
- За 1–2 места. 17:45. Испания – Португалия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник галичан рассказал, приходилось ли ему раньше забивать голы дальними «выстрелами»
23 сентября на Уэмбли Арене прошел бой-реванш за временный пояс WBO