Шанс на 5-е место Евролиги. Женская сборная Украины обыграла Нидерланды

23 сентября состоялся матч между женскими сборными Украины и Нидерландов в пульке за 5-8 места Евролиги 2023 по пляжному футболу. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

В первом периоде Украину вывела вперед Мирослава Выпасняк, во втором Ирина Дубицкая удвоила преимущество украинской команды, а в третьем нидерландкам удалось лишь сократить отставание.

Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира проиграли оба матча командам Нидерландов (2:3) и Португалии (2:3 OT).

В поединке за 5-6 места женская сборная Украины сыграет против Италии, которая выиграла у Швеции со счетом 5:1. Встреча состоится 24 сентября.

Евролига-2023. Суперфинал. Женский турнир

Матчи за 5-8 места. 23 сентября

Нидерланды – Украина -– 1:2

Голы: Тилеман (26) – Выпасняк (5), Дубицкая (22).

Нидерланды: Ван ден Гурк, Висх, Миедема, Де Краа, Босс, С. Тилеман, Декерс, Ш. Тилеман, Лот.

Украина: Терех, Тихонова, Дехтярь, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Воловенко.

Предупреждение: Дубицкая (35).