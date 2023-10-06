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06 октября 2023, 23:42 |
772
16

VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность

Алексей Сливченко со своей точкой зрения заходит на огромное «дискуссионное поле»…

06 октября 2023, 23:42 |
772
16
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте сразу договоримся: вы можете соглашаться или не соглашаться со всем или частью изложенного ниже, однако главное все равно заключается в другом, и с этим аспектом вряд ли будет спорить любой трезвомыслящий футбольный болельщик – с внедрением системы видеопомощи арбитрам (VAR) в игре № 1 лишь частично удалось избавиться от проблем, которые она была призвана разрешить, но параллельно с этим технологическая новинка вызывала ряд других нюансов, абсурдность которых порой смешна до безобразия.

Для любого болельщика со стажем, который хотя бы помнит футбол конца 80-х или самого начала 90-х годов минувшего века, очевидно, насколько серьезные перемены произошли в развитии игры за прошедшие три с лишним десятилетия. Некоторые из них стали абсолютным благом для еще большей популяризации зрелища – как то широкое освещение посредством телевидения, а также ребрендинг с определенной трансформацией ряда турниров, к примеру, английской Премьер-лиги или Лиги чемпионов УЕФА.

Но есть еще один, причем далеко не такой очевидный, источник постоянных новаций в футболе – внесение изменений в правила игры. Абсолютно любой современный вид спорта требует четких и строгих правил. Основные правила берут истоки с самого зарождения той или иной игры, и именно они обеспечивают ключевое понимание основ процесса, как для его участников, так и для зрителей.

Свои правила есть в теннисе, регби, хоккее, баскетболе, крикете и т.д. Везде со временем в них вносятся свои корректировки, но в футболе, пожалуй, последние новшества уж слишком опередили время, что привело не к решению старых, а к возникновению вороха уже абсолютно новых проблем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Известно, что ведением и регулированием правил в футболе занимается Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который был основан в 1886 году и с тех пор периодически инициирует и применяет изменения в правилах. Только за прошедшие несколько десятилетий мы видели, как IFAB предпринял ряд попыток сделать футбол лучше. Делалось это, в частности, при помощи внедрения так называемого «правила шести секунд» для голкиперов, или «золотого гола» в дополнительное время для более скорого выявления победителя ничейного противостояния в плей-офф. Раньше были и другие нововведения, часть которых осталась, а некоторые впоследствии были все-таки отменены.

Болельщики со стажем сейчас, пожалуй, однозначно согласятся с тем, что самым культовым до недавних пор изменением в футболе являлось введение правила обратного паса. Считается, что «инициатором» целесообразности таких нововведений стал чемпионат мира 1990 года, который принято считать одним из скучнейших в истории.

Многие футболисты и тренеры раскритиковали чрезмерно защитную тактику, а также затяжку времени при помощи передач вратарям, которые применялись командами-участницами ЧМ-1990. В итоге в 1992 году IFAB ввел правило обратного паса, запрещающее голкиперам брать мяч в руки после осознанной передачи от ноги одного из партнеров по команде. Футбол после этого однозначно стал куда более динамичным, зрелищным и ярким: стало больше забитых мячей, меньше задержек времени, а сам по себе игровой процесс оказался более плавным, последовательным и интересным.

Но технологический прорыв, который все мы наблюдаем с начала «нулевых» годов, не мог не сказаться и на развитии футбола. Так уж сложилось, что сейчас практически каждый человек на планете живет в обществе, которое ориентировано на технологии. Интернет, мобильные телефоны, огромное количество офисных и бытовых приборов – вот далеко неполный перечень технологических достижений человечества последних десятилетий, которые сейчас воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся.

Неудивительно, что в какой-то момент эти технологии «постучались» и в профессиональный спорт. В частности, система Hawk-Eye получила широкое распространение в теннисе, волейболе и крикете, а со временем положительно проявила себя и в футболе, где основной областью ее применения стало определение факта пересечения мячом линии ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако чего-то подобного пока нельзя сказать о пресловутой системе видеопомощи арбитрам, потому как решения VAR по понедельникам обсуждаются в болельщицкой среде куда активнее, чем большинство самих матчей, которые проводятся на выходных.

Предназначение VAR заключалось в том, что эта технология будет помогать арбитрам максимально избегать грубых ошибок. Считалось, что использование этого нововведения и выделение дополнительных рефери, которым для эффективной работы полагается специально оборудованное всем необходимым помещение, поможет быстро, а главное качественно проверить ключевые и самые резонансные решения главного арбитра в поле, если в этом возникнет необходимость.

Но опыт использования VAR показал, что пока вопросов вокруг этого новшества еще слишком много, а главный из них заключается в том, насколько серьезно был продуман процесс использования технологической новинки представителями IFAB.

Сегодня наиболее спорными решениями VAR являются те, которые связаны с определением пребывания атакующего футболиста в офсайде. Все мы неоднократно видели, как на экранах телевизоров нам демонстрируются какие-то загадочные линии, сомнительные ракурсы и размытые стоп-кадры, якобы дающие исчерпывающую информацию о судьбе того или иного эпизода.

На самом же деле VAR просто стал дополнительным источником скандалов. Не верите? Тогда внимательно изучите последнюю историю из английской Премьер-лиги, которая превратила в цирковое представление матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (2:1), лишив «красных» чистого забитого мяча из-за придуманного арбитрами на VAR офсайда.

Да и недавний матч украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Шахтером» (1:1) является прекрасным примером написанного выше о загадочных линиях при сомнительных ракурсах и, мягко говоря, далеко не самой четкой «картинке». А в нем, напомним, бригада арбитров отменила гол «Руха» из-за якобы офсайда, что вызвало череду споров и пререканий в отечественной экспертной и болельщицкой среде.

В этой связи к IFAB и всем лоббистам применения VAR в его нынешнем облике возникает ключевая претензия: почему не были предусмотрены трудности, с которыми в реальной жизни сталкивается эта технология, когда, в частности, решения об офсайдах приходится выносить, ориентируясь едва ли не на длину ногтевой пластины того или иного футболиста? Почему многочисленные исследования так и не показали специалистам IFAB, что несоответствия в технологиях, такие как недостаточная частота кадров, могут привести к искажениям фактического захвата видео?

А самый глобальный вопрос для IFAB должен заключаться в том, что вообще сейчас движет решениями этой организации в вопросах «законотворчества». В частности, целью игры на сегодня является сохранение максимально привлекательного для болельщиков зрелища, или же ключевой аспект делается на то, чтобы современный футбол был абсолютно точен в каждом принимаемом рефери решении?

Понятно, что стремление сделать все решения в футболе максимально точными и справедливыми само по себе является правильным, но обеспечить его выполнение сейчас, даже при помощи VAR, как мы видим, не получается. Вместо этого возникают неприглядные ситуации, как в приведенном выше примере с матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль», а также многочисленные случаи, когда первоначальную радость болельщиков и футболистов от факта забитого мяча вдруг прерывает пауза (в некоторых лигах она еще и весьма длительная из-за применения не самого качественного оборудования, что усложняет работу дополнительных арбитров VAR), что само по себе портит эмоцию и лишь чрезмерно «бюрократизирует» игровой процесс. Не говоря уже о порой далеко неоднозначных решениях, следующих за такой паузой…

Getty Images/Global Images Ukraine

Неудивительно, что уже и на родине футбола – в Англии – хватает сторонников отмены VAR в его нынешнем виде. Одним из них является главный тренер национальной команды этой страны Гарет Саутгейт, который открыто заявляет, что нужно просто принимать решения судей, как это было в футболе до этого.

«Когда вы говорите, что я был в первых рядах [сторонников введения VAR], то это неправда. Мой первый опыт, связанный с использованием технологии… Мы до сих пор не уверены, был ли гол Джесси Лингарда, после отмены которого мы вылетели из полуфинала первого розыгрыша Лиги наций. Мне не нравится VAR. Я считаю, что нам нужно просто принимать решения судей. Но в то же время я понимаю, что мы вряд ли вернемся в мир без технологий, являющихся частью принятия решений. Технологии никогда не решали все проблемы, и я не думаю, что существует решение, которое поможет добиться этого», – выразил свое мнение Саутгейт.

И с коучем «трех львов» сложно не согласиться. Футбол всегда был частью индустрии развлечений, и эта тенденция должна поддерживаться IFAB, чтобы не испортить болельщикам удовольствие от игры, давая ложное «понимание», что технологии призваны на помощь не ради решения действительно сложных ситуаций, а для повышения количества потенциальных манипуляций, когда тот или иной момент можно попытаться «разжевать до косточки», если на то есть воля и заинтересованная сторона.

Технологии в большинстве своем – это благо для человечества, но их применение должно быть тщательно продумано и стандартизировано для всех турниров, будь то чемпионат мира, АПЛ или УПЛ. В конце концов, решением о правиле обратного паса IFAB спасло футбол, и сделало его привлекательным и интересным для последующих поколений. Крайне важно, чтобы и сейчас с VAR удалось свернуть на правильную тропинку истории, а не упереться в тупик, коим стали, например, «золотой», а после – «серебряный» голы…

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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New Zealander
Брєєєд...
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+6
Nick.Grabowski
Технології в руках шахраїв та аферистів - це все одно, що вибухівка та автомат в руках терористів.
Тут які технології не вигадай, не впроваджуй - а результат буде такий, який потрібен шахраям та аферистам. 
Проблема не в технологіях, проблема в тому, що футболом (і не лише) - керують абсолютно деградовані, лицемірні та безчесні персонажі, які лише візуально схожі на людей. 
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+6
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GloryUkraine
Тобто в інших видах спорту (регбі, легка атлетика, теніс) VAR успішно працює, а в футболі  створює проблеми?  Для кого? Для корупціонерів.
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+5
Octopus
С ВАР стало в разы меньше ошибок, многократно. До ВАР практически в каждом матче судьи результативно ошибались, мы то и дело обсуждали ошибки судей, а не игру. Сейчас все ошибки на такого тонэнького, что нужен микроскоп, очень редкие матчи, где ВАР не увидел, не помог. Очевидно настроенного судью против какой-либо команды стало намного легче выводить на чистую воду, убивающие команды судьи стали огромной редкостью. Так что ВАР однозначно прогресс, но он все же требует как любая технология доработок.
Не, ну может кто-то любил судейские скандалы, интриги, расследования, то тогда конечно, людям всю малину наломали.
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+1
Play Games
Автор статті мабуть має років 20-25 і вірить в чесний футбол.скажіть йому хтось хай зніме рожеві окуляри.вар так хреново працює бо матчі договірні і тому як хочуть так і використовують цей вар! Чому вигадані ці правила що вар переглядає тільки можливі офсайди.годи і червоні.а якщо фол на жовту чи менш важливі моменти не переглядає? Та тому щоб було легше маніпулювати грою.а не тому що там гри збивається! Якби усе переглядали і підказували судді в навушник то суддя робив би менше помилок.а так вибіркові моменти переглядають.хто придумує ці правила? Фіфа продажне! Шкода футболу як такого не залишилося🥺🥺😕
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+1
Octopus
Раньше мы знали имена всех судей, это были фигуры уровня Роналду и Месси по узнаваемости и авторитету, они чуть ли не решали исходи поединков. После ВАР все судьи стали на одно лицо, как это и должно быть.
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0
anacreon
Ситуації як з Ліперпулем - Тотенхемом стаються вкрай рідко. Це було просто непорозуміння між арбітром та варщиками.Зате я чудово пам'ятаю, як раніше після кожного великого матчу були срачі про те,що суддя неправильно побачив оффсайд і зарахував або ні гол. Чи не дав жовту-червону. Сиділи, крутили без кінця момент і дивувалося, як це боковий не побачив.  Не розуміючи, що арбітрі має одну мить, а не 20 повторів як вони і це нереально.
Краще зупинити гру і чітко побачити момент, ніж потім будуть срачі два тижня, як раніше.Це вже проблеми гравців, які не чекають перевірки, а біжать святкувати три хвилини. Взагалі арбітрам треба показувати гравцям якийсь знак рукою, якщо буде перевірка варом. Аби чекали і не святкували.
І треба спірні оффсайди трактувати на користь нападу, аби було більше голів. От якщо не дуже зрозуміло, по чому рахувати не явний оффсайд, то хай буде зарахований гол.
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0
samird
Проблема не в технологіях, а в мавпах, які їх використовують. Без ВАР вони робили те саме, тільки мали залізобетонне виправдання - errare humanum est. Завжди можна було включити дурня (а багатьом і включати нічого не потрібно - підключено за замовчуванням). Проблема в ФІФА та УЄФА, які наскрізь пронизані корупцією. Що заважає розробити та впровадити механізм контролю та покарання для суддів ВАР? Те, що помиляючись, вони виконують чиїсь замовлення та вказівки? 
А всі ці "ВАР вбиває дух та традиції гри" - це для дурнів. Давайте ми і дупу будемо лопухами підтирати, бо то ж традиції і романтика. Маячня. 
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0
Andy_P
Всё зависит от того, кто смотрит этот VAR и что они хотят. Просто ещё один инструмент влияния на игру - положительного или отрицательного - зависит от людей.
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0
Istm
відверта маячня.якраз при офсайдах вар працює точно.
Але він не може вказувати арбітрам, яке рішення приймати. у абревіатурі А означає асистент. Відеоасистент арбітра. Не арбітр і не головний арбітр матчу.
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0
Хосе Карерас
Нічого він не вбиває і навпаки дає точність.Особливо це помітно в топ чемпіонатах та єврокубках.В Україні хіба, що та подібних схематозних країнах він нажаль шкодить.Але тут проблема не у ВАРі а в шулерах!
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0
Дані Рохас
Ага, вы шо перепили ало, совсем футбол не смотрите? Ошибки бывают потому что люди не идеальные как минимум, но играть в рандомный футбол это фигня
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-1
Nostradamus
Мене кумарить, коли забивається гол, гравці радуються, вітають один одного... А потім сучий ВАР і облом  ВАР нівелює емоції 
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-2
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