VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность

Давайте сразу договоримся: вы можете соглашаться или не соглашаться со всем или частью изложенного ниже, однако главное все равно заключается в другом, и с этим аспектом вряд ли будет спорить любой трезвомыслящий футбольный болельщик – с внедрением системы видеопомощи арбитрам (VAR) в игре № 1 лишь частично удалось избавиться от проблем, которые она была призвана разрешить, но параллельно с этим технологическая новинка вызывала ряд других нюансов, абсурдность которых порой смешна до безобразия.

Для любого болельщика со стажем, который хотя бы помнит футбол конца 80-х или самого начала 90-х годов минувшего века, очевидно, насколько серьезные перемены произошли в развитии игры за прошедшие три с лишним десятилетия. Некоторые из них стали абсолютным благом для еще большей популяризации зрелища – как то широкое освещение посредством телевидения, а также ребрендинг с определенной трансформацией ряда турниров, к примеру, английской Премьер-лиги или Лиги чемпионов УЕФА.

Но есть еще один, причем далеко не такой очевидный, источник постоянных новаций в футболе – внесение изменений в правила игры. Абсолютно любой современный вид спорта требует четких и строгих правил. Основные правила берут истоки с самого зарождения той или иной игры, и именно они обеспечивают ключевое понимание основ процесса, как для его участников, так и для зрителей.

Свои правила есть в теннисе, регби, хоккее, баскетболе, крикете и т.д. Везде со временем в них вносятся свои корректировки, но в футболе, пожалуй, последние новшества уж слишком опередили время, что привело не к решению старых, а к возникновению вороха уже абсолютно новых проблем.

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Известно, что ведением и регулированием правил в футболе занимается Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который был основан в 1886 году и с тех пор периодически инициирует и применяет изменения в правилах. Только за прошедшие несколько десятилетий мы видели, как IFAB предпринял ряд попыток сделать футбол лучше. Делалось это, в частности, при помощи внедрения так называемого «правила шести секунд» для голкиперов, или «золотого гола» в дополнительное время для более скорого выявления победителя ничейного противостояния в плей-офф. Раньше были и другие нововведения, часть которых осталась, а некоторые впоследствии были все-таки отменены.

Болельщики со стажем сейчас, пожалуй, однозначно согласятся с тем, что самым культовым до недавних пор изменением в футболе являлось введение правила обратного паса. Считается, что «инициатором» целесообразности таких нововведений стал чемпионат мира 1990 года, который принято считать одним из скучнейших в истории.

Многие футболисты и тренеры раскритиковали чрезмерно защитную тактику, а также затяжку времени при помощи передач вратарям, которые применялись командами-участницами ЧМ-1990. В итоге в 1992 году IFAB ввел правило обратного паса, запрещающее голкиперам брать мяч в руки после осознанной передачи от ноги одного из партнеров по команде. Футбол после этого однозначно стал куда более динамичным, зрелищным и ярким: стало больше забитых мячей, меньше задержек времени, а сам по себе игровой процесс оказался более плавным, последовательным и интересным.

Но технологический прорыв, который все мы наблюдаем с начала «нулевых» годов, не мог не сказаться и на развитии футбола. Так уж сложилось, что сейчас практически каждый человек на планете живет в обществе, которое ориентировано на технологии. Интернет, мобильные телефоны, огромное количество офисных и бытовых приборов – вот далеко неполный перечень технологических достижений человечества последних десятилетий, которые сейчас воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся.

Неудивительно, что в какой-то момент эти технологии «постучались» и в профессиональный спорт. В частности, система Hawk-Eye получила широкое распространение в теннисе, волейболе и крикете, а со временем положительно проявила себя и в футболе, где основной областью ее применения стало определение факта пересечения мячом линии ворот.

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Однако чего-то подобного пока нельзя сказать о пресловутой системе видеопомощи арбитрам, потому как решения VAR по понедельникам обсуждаются в болельщицкой среде куда активнее, чем большинство самих матчей, которые проводятся на выходных.

Предназначение VAR заключалось в том, что эта технология будет помогать арбитрам максимально избегать грубых ошибок. Считалось, что использование этого нововведения и выделение дополнительных рефери, которым для эффективной работы полагается специально оборудованное всем необходимым помещение, поможет быстро, а главное качественно проверить ключевые и самые резонансные решения главного арбитра в поле, если в этом возникнет необходимость.

Но опыт использования VAR показал, что пока вопросов вокруг этого новшества еще слишком много, а главный из них заключается в том, насколько серьезно был продуман процесс использования технологической новинки представителями IFAB.

Сегодня наиболее спорными решениями VAR являются те, которые связаны с определением пребывания атакующего футболиста в офсайде. Все мы неоднократно видели, как на экранах телевизоров нам демонстрируются какие-то загадочные линии, сомнительные ракурсы и размытые стоп-кадры, якобы дающие исчерпывающую информацию о судьбе того или иного эпизода.

На самом же деле VAR просто стал дополнительным источником скандалов. Не верите? Тогда внимательно изучите последнюю историю из английской Премьер-лиги, которая превратила в цирковое представление матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (2:1), лишив «красных» чистого забитого мяча из-за придуманного арбитрами на VAR офсайда.

Да и недавний матч украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Шахтером» (1:1) является прекрасным примером написанного выше о загадочных линиях при сомнительных ракурсах и, мягко говоря, далеко не самой четкой «картинке». А в нем, напомним, бригада арбитров отменила гол «Руха» из-за якобы офсайда, что вызвало череду споров и пререканий в отечественной экспертной и болельщицкой среде.

В этой связи к IFAB и всем лоббистам применения VAR в его нынешнем облике возникает ключевая претензия: почему не были предусмотрены трудности, с которыми в реальной жизни сталкивается эта технология, когда, в частности, решения об офсайдах приходится выносить, ориентируясь едва ли не на длину ногтевой пластины того или иного футболиста? Почему многочисленные исследования так и не показали специалистам IFAB, что несоответствия в технологиях, такие как недостаточная частота кадров, могут привести к искажениям фактического захвата видео?

А самый глобальный вопрос для IFAB должен заключаться в том, что вообще сейчас движет решениями этой организации в вопросах «законотворчества». В частности, целью игры на сегодня является сохранение максимально привлекательного для болельщиков зрелища, или же ключевой аспект делается на то, чтобы современный футбол был абсолютно точен в каждом принимаемом рефери решении?

Понятно, что стремление сделать все решения в футболе максимально точными и справедливыми само по себе является правильным, но обеспечить его выполнение сейчас, даже при помощи VAR, как мы видим, не получается. Вместо этого возникают неприглядные ситуации, как в приведенном выше примере с матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль», а также многочисленные случаи, когда первоначальную радость болельщиков и футболистов от факта забитого мяча вдруг прерывает пауза (в некоторых лигах она еще и весьма длительная из-за применения не самого качественного оборудования, что усложняет работу дополнительных арбитров VAR), что само по себе портит эмоцию и лишь чрезмерно «бюрократизирует» игровой процесс. Не говоря уже о порой далеко неоднозначных решениях, следующих за такой паузой…

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Неудивительно, что уже и на родине футбола – в Англии – хватает сторонников отмены VAR в его нынешнем виде. Одним из них является главный тренер национальной команды этой страны Гарет Саутгейт, который открыто заявляет, что нужно просто принимать решения судей, как это было в футболе до этого.

«Когда вы говорите, что я был в первых рядах [сторонников введения VAR], то это неправда. Мой первый опыт, связанный с использованием технологии… Мы до сих пор не уверены, был ли гол Джесси Лингарда, после отмены которого мы вылетели из полуфинала первого розыгрыша Лиги наций. Мне не нравится VAR. Я считаю, что нам нужно просто принимать решения судей. Но в то же время я понимаю, что мы вряд ли вернемся в мир без технологий, являющихся частью принятия решений. Технологии никогда не решали все проблемы, и я не думаю, что существует решение, которое поможет добиться этого», – выразил свое мнение Саутгейт.

И с коучем «трех львов» сложно не согласиться. Футбол всегда был частью индустрии развлечений, и эта тенденция должна поддерживаться IFAB, чтобы не испортить болельщикам удовольствие от игры, давая ложное «понимание», что технологии призваны на помощь не ради решения действительно сложных ситуаций, а для повышения количества потенциальных манипуляций, когда тот или иной момент можно попытаться «разжевать до косточки», если на то есть воля и заинтересованная сторона.

Технологии в большинстве своем – это благо для человечества, но их применение должно быть тщательно продумано и стандартизировано для всех турниров, будь то чемпионат мира, АПЛ или УПЛ. В конце концов, решением о правиле обратного паса IFAB спасло футбол, и сделало его привлекательным и интересным для последующих поколений. Крайне важно, чтобы и сейчас с VAR удалось свернуть на правильную тропинку истории, а не упереться в тупик, коим стали, например, «золотой», а после – «серебряный» голы…