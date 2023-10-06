В субботу, 7 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.

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«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».