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  4. Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 22:05 |
31
0

Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 17:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

06 октября 2023, 22:05 |
31
0
Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 7 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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