Украина. Премьер лига06 октября 2023, 22:05 |
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Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 17:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги
06 октября 2023, 22:05 |
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В субботу, 7 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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