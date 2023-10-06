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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.10.2023 17:15 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
06 октября 2023, 21:45 | Обновлено 06 октября 2023, 22:21
38
0

Атлетико – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 октября в 17:15 по Киеву

06 октября 2023, 21:45 | Обновлено 06 октября 2023, 22:21
38
0
Атлетико – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 октября на «Метрополитано» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором, в котором «Атлетико» встретится с «Реалом Сосьедад». Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в целом остается в своей нише - вряд ли вмешается в гонку за чемпионский титул (который, правда, брали в 2021-м году), но и не позволит кому-то посягнуть на свою бронзу в Примере. Да, случаются обидные осечки (как упущенная победа над Лацио в стартовом туре Лиги чемпионов из-за гола в исполнении вратаря соперников!) и откровенные неудачи - 0:3 с Валенсией сам Диего Симеоне назвал своим худшим поражением в Мадриде. Но, с другой стороны, и побед хватает, причем знаковых: рекордные 7:0 с Райо Вальекано, 3:1 в столичном дерби с Реалом. Непросто было с Кадисом, что вдруг повел в 2 мяча. Но и его обыграли 3:2. А потом повторили счет, и частично сюжет, с Фейеноордом в Лиге Европы.

Реал Сосьедад

Клуб в последние годы добился нескольких ощутимых успехов. Сначала был взят первый за десятилетия трофей, в виде Копы дель Рей. А в прошлом сезоне наконец-то увенчался успехом многолетний поход за 4-м местом - помог провал Севильи, что до этого не раз выбрасывала чурри-урдин из квартета. Но, добившись своего, чурри-урдин как-то сдал позиции. В Лиге чемпионов они начали, упустив дома преимущество над Интером из-за позднего гола Лаутаро Мартинеса. На этой неделе в Зальцбурге Ред Булл был обыгран гроссмейстерски, 2:0. На внутренней арене потеряли очки в первом же поединке, принимая дома Жирону и закончив 1:1. Потом были ничьи со скромными Сельтой и Лас-Пальмасом, а одноклубникам из Мадрида и вовсе проиграли. Правда, и побеждать начали - с Гранадой, Хетафе, Валенсией. А Атлетик в дерби и вовсе разгромили 3:0.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих розыгрышах было по победе 2:1 Атлетико и ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют матрасникам. Но с учетом того, как ярко проходят поединки матрасников, можно ставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,25).

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Источник Sport.ua
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