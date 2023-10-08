ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
Сельта и Хетафе разошлись миром, Атлетико взял 3 очка в игре с Реал Сосьедад
8 октября проходят матчи 9-го тура чемпионата Испании по футболу.
Сельта и Хетафе разошлись миром (2:2), Атлетико взял 3 очка в игре с Реал Сосьедад (2:1).
Вильярреал дома проиграл Лас-Пальмасу (1:2), Алавес и Бетис сыграли вничью (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Первый гол Мейсона Гринвуда за Хетафе
Интересно, что английский форвард Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол.
Ла Лига. 9-й тур
Сельта – Хетафе – 2:2. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе
Голы: Бамба, 24, Ларсен, 43 – Майораль, 2, Гринвуд, 33
Вильярреал – Лас-Пальмас – 1:2
Голы: Херард Морено, 90+2 – Коко, 45+2, Карлона, 51 (пен)
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Лино, 22, Гризманн, 89 (пен) – Оярсабаль, 73
Алавес – Бетис – 1:1
Голы: Бельерин, 35 (автогол) – Перес, 32
События матча
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