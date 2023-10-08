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Чемпионат Испании
Алавес
08.10.2023 19:30 – FT 1 : 1
Бетис
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Испания
08 октября 2023, 23:43 | Обновлено 09 октября 2023, 00:57
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ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол

Сельта и Хетафе разошлись миром, Атлетико взял 3 очка в игре с Реал Сосьедад

08 октября 2023, 23:43 | Обновлено 09 октября 2023, 00:57
246
0
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

8 октября проходят матчи 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

Сельта и Хетафе разошлись миром (2:2), Атлетико взял 3 очка в игре с Реал Сосьедад (2:1).

Вильярреал дома проиграл Лас-Пальмасу (1:2), Алавес и Бетис сыграли вничью (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Первый гол Мейсона Гринвуда за Хетафе

Интересно, что английский форвард Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол.

Ла Лига. 9-й тур

Сельта – Хетафе – 2:2. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе

Голы: Бамба, 24, Ларсен, 43 – Майораль, 2, Гринвуд, 33

Вильярреал – Лас-Пальмас – 1:2

Голы: Херард Морено, 90+2 – Коко, 45+2, Карлона, 51 (пен)

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Лино, 22, Гризманн, 89 (пен) – Оярсабаль, 73

Алавес – Бетис – 1:1

Голы: Бельерин, 35 (автогол) – Перес, 32

События матча

90’ +4
Виллиан Жозе (Бетис) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Автогол забил Эктор Бельерин (Бетис).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
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Источник Sport.ua
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