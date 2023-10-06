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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 21:44 | Обновлено 06 октября 2023, 21:50
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги

06 октября 2023, 21:44 | Обновлено 06 октября 2023, 21:50
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла
УПЛ

В субботу, 7 октября, пройдет матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Ворскла».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало матча в 17.00.

«Колос» – «Ворскла» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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