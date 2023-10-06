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06 октября 2023, 21:05 |
1194
2

Шериф уволил главного тренера после разгрома в Лиге Европы

Роберто Бордин покинул свой пост

06 октября 2023, 21:05 |
1194
2
Шериф уволил главного тренера после разгрома в Лиге Европы
ФК Шериф. Роберто Бордин

Бывший клуб Юрия Вернидуба, тираспольский «Шериф» уволил с поста главного тренера 58-летнего итальянского специалиста Роберто Бордина, который работал с командой с 9 января текущего года.

Такое решение в клубе приняли после вчерашнего разгромного поражения 0:6 от пражской «Славии» во втором туре Лиги Европы. Временно исполнять обязанности главного тренера «Шерифа» будет 41-летний молдаванин Виктор Михайлов.

Ранее Бордин уже возглавлял «Шериф» с октября 2016 по апрель 2018 года. Напомним, за «Шериф» выступает украинский голкипер Максим Коваль.

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Шериф Тирасполь отставка
Источник ФК Шериф Тирасполь
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a.fedorenko1953
Луческу туди хай забирають.
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