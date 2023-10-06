Шериф уволил главного тренера после разгрома в Лиге Европы
Роберто Бордин покинул свой пост
Бывший клуб Юрия Вернидуба, тираспольский «Шериф» уволил с поста главного тренера 58-летнего итальянского специалиста Роберто Бордина, который работал с командой с 9 января текущего года.
Такое решение в клубе приняли после вчерашнего разгромного поражения 0:6 от пражской «Славии» во втором туре Лиги Европы. Временно исполнять обязанности главного тренера «Шерифа» будет 41-летний молдаванин Виктор Михайлов.
Ранее Бордин уже возглавлял «Шериф» с октября 2016 по апрель 2018 года. Напомним, за «Шериф» выступает украинский голкипер Максим Коваль.
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