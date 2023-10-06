05.10.2023 22:00 – FT 6 : 0
Лига Европы06 октября 2023, 01:45 |
58
0
Славия Прага – Шериф – 6:0. Как Коваль пропустил 6 мячей. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы в группе G
06 октября 2023, 01:45 |
58
0
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Славия» Прага и «Шериф». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу чешской команды.
В воротах гостей весь поединок отстоял украинский голкипер Максим Коваль.
Лига Европы. 5 октября
Группа G. 2-й тур
Славия Прага – Шериф – 6:0
Голы: Хитил, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (автогол), Шранц, 47, Дудера, 58
Видеообзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Славия Прага).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Доудера (Славия Прага).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
39’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мунаше Гарананга (Шериф).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Иго Огбу (Славия Прага).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Славия Прага).
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