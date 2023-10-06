5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Славия» Прага и «Шериф». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу чешской команды.

В воротах гостей весь поединок отстоял украинский голкипер Максим Коваль.

Лига Европы. 5 октября

Группа G. 2-й тур

Славия Прага – Шериф – 6:0

Голы: Хитил, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (автогол), Шранц, 47, Дудера, 58