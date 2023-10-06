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Лига Европы
Славия Прага
05.10.2023 22:00 – FT 6 : 0
Шериф
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Лига Европы
06 октября 2023, 01:45 |
58
0

Славия Прага – Шериф – 6:0. Как Коваль пропустил 6 мячей. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы в группе G

06 октября 2023, 01:45 |
58
0
Славия Прага – Шериф – 6:0. Как Коваль пропустил 6 мячей. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Славия» Прага и «Шериф». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу чешской команды.

В воротах гостей весь поединок отстоял украинский голкипер Максим Коваль.

Лига Европы. 5 октября

Группа G. 2-й тур

Славия Прага – Шериф – 6:0

Голы: Хитил, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (автогол), Шранц, 47, Дудера, 58

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Славия Прага).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Доудера (Славия Прага).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
39’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мунаше Гарананга (Шериф).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Иго Огбу (Славия Прага).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Славия Прага).
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Источник Sport.ua
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