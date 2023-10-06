ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»
Звездный боксер – о победе «Полесья» над «Динамо»
Сегодня «Полесье» в матче 10-го тура УПЛ обыграло «Динамо» Киев 3:2. С трибун за матчем наблюдал звездный боксер Александр Усик, который летом подписал годичный контракт с житомирским клубом.
Рядом с Усиком на трибунах матч смотрел директор по медиа, маркетингу и спонсорству «Полесья» Александр Денисов. Он выложил на своей странице в Инстаграме видео с реакцией Усика на победу «Полесья» над «Динамо», за которое боксер болеет с детства:
«В церковь нужно ходить пере играми и поединками. Благодарить, что все Слава Богу», – сказал Усик.
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