ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»

Сегодня «Полесье» в матче 10-го тура УПЛ обыграло «Динамо» Киев 3:2. С трибун за матчем наблюдал звездный боксер Александр Усик, который летом подписал годичный контракт с житомирским клубом.

Рядом с Усиком на трибунах матч смотрел директор по медиа, маркетингу и спонсорству «Полесья» Александр Денисов. Он выложил на своей странице в Инстаграме видео с реакцией Усика на победу «Полесья» над «Динамо», за которое боксер болеет с детства:

«В церковь нужно ходить пере играми и поединками. Благодарить, что все Слава Богу», – сказал Усик.