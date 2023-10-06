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  4. ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 19:11 |
1217
6

ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»

Звездный боксер – о победе «Полесья» над «Динамо»

06 октября 2023, 19:11 |
1217
6
ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сегодня «Полесье» в матче 10-го тура УПЛ обыграло «Динамо» Киев 3:2. С трибун за матчем наблюдал звездный боксер Александр Усик, который летом подписал годичный контракт с житомирским клубом.

Рядом с Усиком на трибунах матч смотрел директор по медиа, маркетингу и спонсорству «Полесья» Александр Денисов. Он выложил на своей странице в Инстаграме видео с реакцией Усика на победу «Полесья» над «Динамо», за которое боксер болеет с детства:

«В церковь нужно ходить пере играми и поединками. Благодарить, что все Слава Богу», – сказал Усик.

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Александр Усик Александр Денисов Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига видео
Источник Instagram
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Комментарии 6
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Aries2005
Я поважаю Усика як боксера, але ця його набожність
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+1
Пінгвін Антарктичний
Мпшки то не церква.
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+1
Владимир Дьяков
Всю жизнь думал, что перед играми, надо тренироваться, а оказывается, надо в церкву ходить.
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0
Алекс 19
Упц чи пцу?
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0
Александр Шевченко
Боже, яке воно безграмотне. 
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0
Dimitri Xizanishvili
Забыл добавить "московскаго патриархата" )
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0
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