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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 15:28 | Обновлено 06 октября 2023, 16:08
2024
1

ФОТО. Усик приехал на матч Полесье – Динамо

Украинский супертяж прибыл в Житомир

06 октября 2023, 15:28 | Обновлено 06 октября 2023, 16:08
2024
1
ФОТО. Усик приехал на матч Полесье – Динамо
ФК Динамо Киев

На топ-матч тура чемпионата Украины между Полесьем и Динамо приехал украинский боксер Александр Усик.

Супертяж перед стартом сезона подписал контракт с житомирским клубом, однако из-за боксерского графика пока не присоединился к тренировкам.

Ранее Александр говорил, что мечтает сыграть в УПЛ и забить в ворота Динамо Киев, за которое болеет с детства.

Судя по всему, пока что Усику в любом случае будет не до футбола – на днях спортсмен подписал контракт на бой за все титулы супертяжелого веса против Тайсона Фьюри.

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Александр Усик Полесье Житомир Полесье - Динамо Динамо Киев фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Roman serhi
Усік божий...Він за усіх вболіває...Разом з Ляпіним,та Донькою Буткевича....
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