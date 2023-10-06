ФОТО. Усик приехал на матч Полесье – Динамо

На топ-матч тура чемпионата Украины между Полесьем и Динамо приехал украинский боксер Александр Усик.

Супертяж перед стартом сезона подписал контракт с житомирским клубом, однако из-за боксерского графика пока не присоединился к тренировкам.

Ранее Александр говорил, что мечтает сыграть в УПЛ и забить в ворота Динамо Киев, за которое болеет с детства.

Судя по всему, пока что Усику в любом случае будет не до футбола – на днях спортсмен подписал контракт на бой за все титулы супертяжелого веса против Тайсона Фьюри.