Тоттенхэм сообщил, что Соломон перенес операцию на мениске

Израильский легионер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», накануне перенес операцию по поводу повреждения мениска на правом колене.

Сообщается, что травму вингер получил на тренировке «шпор».

О сроках восстановления Соломона не сообщается, но ранее СМИ рапортовали о том, что Манор пропустит минимум 2-3 месяца.

Напомним, что в «Тоттенхэме» не собираются платить «Шахтеру» компенсацию за Соломона, который перешел в лондонский клуб летом нынешнего года по Annexe 7 ФИФА.