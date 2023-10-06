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  4. Тоттенхэм сообщил, что Соломон перенес операцию на мениске
Англия
06 октября 2023, 19:01 |
214
1

Тоттенхэм сообщил, что Соломон перенес операцию на мениске

Израильтянин получил травму на тренировке

06 октября 2023, 19:01 |
214
1
Тоттенхэм сообщил, что Соломон перенес операцию на мениске
ФК Тоттенхэм. Манор Соломон

Израильский легионер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», накануне перенес операцию по поводу повреждения мениска на правом колене.

Сообщается, что травму вингер получил на тренировке «шпор».

О сроках восстановления Соломона не сообщается, но ранее СМИ рапортовали о том, что Манор пропустит минимум 2-3 месяца.

Напомним, что в «Тоттенхэме» не собираются платить «Шахтеру» компенсацию за Соломона, который перешел в лондонский клуб летом нынешнего года по Annexe 7 ФИФА.

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Манор Соломон травма колена Тоттенхэм
Источник ФК Тоттенхэм
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Юрий Щербань
Это карма нехер было так уходить
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