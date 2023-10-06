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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон еще не топ-команда, а я пока не топ-тренер»
Англия
06 октября 2023, 15:38 |
427
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон еще не топ-команда, а я пока не топ-тренер»

Итальянский специалист расставил все по местам

06 октября 2023, 15:38 |
427
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон еще не топ-команда, а я пока не топ-тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби после ничьей против «Марселя» (2:2) на групповой стадии Лиги Европы заявил, что «чайки» ныне далеки от своих лучших кондиций.

«Я хочу быть честным. Мы играем не так хорошо, как в прошлом сезоне. Это не более тридцати процентов нашего потенциала. Это тяжело, и мы слишком сильно пострадали от давления. Но я действительно горжусь достижениями, сердцем и страстью».

«Мы еще не топ-команда. Мы небольшой клуб. Я еще не топ-тренер, я всего лишь второй раз работаю в команде-участнице еврокубков. Нам нужно адаптироваться и привыкнуть к конкуренции, но на данный момент мы не играем как настоящий «Брайтон», и нам придется это принять», - сказал Де Дзерби.

Ранее в СМИ была информация, что в свое время «Марсель» отказался от приглашения Де Дзерби главным тренером из-за неудачной работы итальянца с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Марсель Лига Европы
Источник Voetbal International
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