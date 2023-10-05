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  4. Помешал провал с Шахтером. Известно, почему Марсель отказался от Де Дзерби
Лига Европы
05 октября 2023, 13:13 |
808
0

Помешал провал с Шахтером. Известно, почему Марсель отказался от Де Дзерби

В итоге Роберто оказался в английской Премьер-лиге

05 октября 2023, 13:13 |
808
0
Помешал провал с Шахтером. Известно, почему Марсель отказался от Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби (в центре)

Накануне поединка против «Марселя» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы нынешний наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», подтвердил слухи о том, что его персоной ранее интересовались провансальцы.

«Да, это правда, что у меня была возможность приехать сюда. Это был отличный вариант, но мы не достигли соглашения с клубом. Мне было грустно, потому что этот стадион и эти болельщики были для меня отличной мотивацией», - заявил Де Дзерби на пресс-конференции.

По данным L'Equipe, руководство «Марселя» отказалось от идеи приглашения Де Дзерби по двум причинам. Прежде всего, французов не впечатлило выступление «Шахтера» под руководством итальянца в Лиге чемпионов-2021/22 («горняки» заняли последнее место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом», набрав всего 2 очка). Кроме того, в «Марселе» посчитали, что Де Дзерби не способен надежно выстраивать игру в обороне, и это также оказалось аргументом против приглашения итальянца.

Отметим, что Роберто Де Дзерби недавно был включен в топ-5 лучших тренеров АПЛ по результатам старта текущего сезона в этом чемпионате.

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Источник L'Equipe
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