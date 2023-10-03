Экс-тренер Шахтера вошел в пятерку лучших наставников АПЛ
Лучшим тренером по версии источника признан Анге Постекоглу
Авторитетный портал Goal обнародовал рейтинг лучших главных тренеров в Английской Премьер-лиге в начале сезона.
Бывший наставник донецкого «Шахтера», а на сегодня тренер «Брайтона», который идет шестым в АПЛ Роберто Де Дзерби занял четвертое место рейтинга. Наставник Михаила Мудрика в «Челси» Маурисио Почеттино занял 15-е место.
Возглавил рейтинг новоиспеченный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который сейчас со своей командой занимает второе место в лиге, победив в начале сезона «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Второе место занимает «король Лиги Европы» Унаи Эмери. После семи стартовых матчей АПЛ его «Астон Вилла» входит в верхнюю пятерку турнирной таблицы.
Замкнул тройку лучших тренеров испанец Пеп Гвардиола, который тренирует «Манчестер Сити», лидирующий в лиге.
Рейтинг тренеров английской Премьер-лиги по версии GOAL:
- Анге Постекоглу (Тоттенхэм) – 9/10
- Унаи Эмери (Астон Вилла) – 8/10
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 8/10
- Роберто Де Дзерби (Брайтон) – 7/10
- Юрген Клопп (Ливерпуль) – 7/10
- Микель Артета (Арсенал) – 7/10
- Дэвид Мойес (Вест Хэм) – 7/10
- Рой Ходжсон (Кристалл Пелас) – 7/10
- Эдди Хау (Ньюкасл) – 6/10
- Стив Купер (Ноттингем Форест) – 6/10
- Гарри О'Нил (Вулверхэмптон) – 5/10
- Марк Силва (Фулхэм) – 5/10
- Томас Франк (Брентфорд) – 5/10
- Роб Эдвардс (Лутон Таун) – 5/10
- Маурисио Почеттино (Челси) – 4/10
- Шон Дайч (Эвертон) – 4/10
- Андони Ираола (Борнмут) – 4/10
- Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед) – 3/10
- Винсент Компани (Бернли) – 3/10
- Пол Хекингботтом (Шеффилд Юнайтед) – 3/10
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