Экс-тренер Шахтера вошел в пятерку лучших наставников АПЛ

Авторитетный портал Goal обнародовал рейтинг лучших главных тренеров в Английской Премьер-лиге в начале сезона.

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а на сегодня тренер «Брайтона», который идет шестым в АПЛ Роберто Де Дзерби занял четвертое место рейтинга. Наставник Михаила Мудрика в «Челси» Маурисио Почеттино занял 15-е место.

Возглавил рейтинг новоиспеченный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который сейчас со своей командой занимает второе место в лиге, победив в начале сезона «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Второе место занимает «король Лиги Европы» Унаи Эмери. После семи стартовых матчей АПЛ его «Астон Вилла» входит в верхнюю пятерку турнирной таблицы.

Замкнул тройку лучших тренеров испанец Пеп Гвардиола, который тренирует «Манчестер Сити», лидирующий в лиге.

Рейтинг тренеров английской Премьер-лиги по версии GOAL: