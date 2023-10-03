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Англия
03 октября 2023, 19:33 | Обновлено 03 октября 2023, 20:56
684
1

Экс-тренер Шахтера вошел в пятерку лучших наставников АПЛ

Лучшим тренером по версии источника признан Анге Постекоглу

03 октября 2023, 19:33 | Обновлено 03 октября 2023, 20:56
684
1
Экс-тренер Шахтера вошел в пятерку лучших наставников АПЛ
Goal.com

Авторитетный портал Goal обнародовал рейтинг лучших главных тренеров в Английской Премьер-лиге в начале сезона.

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а на сегодня тренер «Брайтона», который идет шестым в АПЛ Роберто Де Дзерби занял четвертое место рейтинга. Наставник Михаила Мудрика в «Челси» Маурисио Почеттино занял 15-е место.

Возглавил рейтинг новоиспеченный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который сейчас со своей командой занимает второе место в лиге, победив в начале сезона «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Второе место занимает «король Лиги Европы» Унаи Эмери. После семи стартовых матчей АПЛ его «Астон Вилла» входит в верхнюю пятерку турнирной таблицы.

Замкнул тройку лучших тренеров испанец Пеп Гвардиола, который тренирует «Манчестер Сити», лидирующий в лиге.

Рейтинг тренеров английской Премьер-лиги по версии GOAL:

  1. Анге Постекоглу (Тоттенхэм) – 9/10
  2. Унаи Эмери (Астон Вилла) – 8/10
  3. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 8/10
  4. Роберто Де Дзерби (Брайтон) – 7/10
  5. Юрген Клопп (Ливерпуль) – 7/10
  6. Микель Артета (Арсенал) – 7/10
  7. Дэвид Мойес (Вест Хэм) – 7/10
  8. Рой Ходжсон (Кристалл Пелас) – 7/10
  9. Эдди Хау (Ньюкасл) – 6/10
  10. Стив Купер (Ноттингем Форест) – 6/10
  11. Гарри О'Нил (Вулверхэмптон) – 5/10
  12. Марк Силва (Фулхэм) – 5/10
  13. Томас Франк (Брентфорд) – 5/10
  14. Роб Эдвардс (Лутон Таун) – 5/10
  15. Маурисио Почеттино (Челси) – 4/10
  16. Шон Дайч (Эвертон) – 4/10
  17. Андони Ираола (Борнмут) – 4/10
  18. Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед) – 3/10
  19. Винсент Компани (Бернли) – 3/10
  20. Пол Хекингботтом (Шеффилд Юнайтед) – 3/10
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Источник Goal.com
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New Zealander
Той випадок коли фамілія говорить сама за себе
"20 - Гекінгботтом іс он зе боттом
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