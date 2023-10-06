Украина. Вторая лига06 октября 2023, 13:45 |
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Вторая лига. Матчи 11-го тура, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 6 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Второй лиги
06 октября 2023, 13:45 |
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6 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 11-й тур, 6 октября
- 12:00. Реал Фарма – Рух-2 Львов
- 12:30. Чайка – Васт Николаев
- 13:00. Звягель – Дружба Мировка
- 13:45. Металлург-2 – Кудровка
12:00. Реал Фарма – Рух-2 Львов
12:30. Чайка – Васт Николаев
13:00. Звягель – Дружба Мировка
13:45. Металлург-2 – Кудровка
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дубилей (Чайка).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Витенко (Васт).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дубилей (Чайка).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дубилей (Чайка).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Вечурко (Чайка).
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