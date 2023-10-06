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Чемпионат Украины
Чайка
06.10.2023 12:30 – FT 5 : 1
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 октября 2023, 13:45 |
223
0

Вторая лига. Матчи 11-го тура, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 6 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Второй лиги

06 октября 2023, 13:45 |
223
0
Вторая лига. Матчи 11-го тура, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE
СК Чайка

6 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 11-й тур, 6 октября

  • 12:00. Реал Фарма – Рух-2 Львов
  • 12:30. Чайка – Васт Николаев
  • 13:00. Звягель – Дружба Мировка
  • 13:45. Металлург-2 – Кудровка

12:00. Реал Фарма – Рух-2 Львов

12:30. Чайка – Васт Николаев

13:00. Звягель – Дружба Мировка

13:45. Металлург-2 – Кудровка

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дубилей (Чайка).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Витенко (Васт).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дубилей (Чайка).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дубилей (Чайка).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Вечурко (Чайка).
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Источник Sport.ua
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