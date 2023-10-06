Вторая лига. Дружба обыграла Звягель, Чайка разгромила Васт

В пятницу, 6 октября, состоялись четыре поединка 11-го тура чемпионата Украины среди клубов Второй лиги.

«Дружба» из Мировки на выезде добилась минимальной победы 1:0 над «Звягелем» и упрочила свое лидерство. У нее 27 очков после 10 игр.

На второй позиции идет команда ЮКСА с 23 очками, но матч тура против «Скалы 1911» она проведет в субботу, 7 октября.

На третье место поднялась «Чайка», набрав 22 очка. Она дома со счетом 5:1 разгромила «Васт». «Чайка» по дополнительным показателям опережает «Звягель».

Вторая лига. 11-й тур

Реал Фарма – Рух-2 Львов – 0:0

Чайка – Васт – 5:1

Звягель – Дружба – 0:1

Металлург-2 Запорожье – Кудровка – 1:2

Турнирная таблица