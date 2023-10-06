Вторая лига. Дружба обыграла Звягель, Чайка разгромила Васт
Сыграны четыре матча 11-го тура
В пятницу, 6 октября, состоялись четыре поединка 11-го тура чемпионата Украины среди клубов Второй лиги.
«Дружба» из Мировки на выезде добилась минимальной победы 1:0 над «Звягелем» и упрочила свое лидерство. У нее 27 очков после 10 игр.
На второй позиции идет команда ЮКСА с 23 очками, но матч тура против «Скалы 1911» она проведет в субботу, 7 октября.
На третье место поднялась «Чайка», набрав 22 очка. Она дома со счетом 5:1 разгромила «Васт». «Чайка» по дополнительным показателям опережает «Звягель».
Вторая лига. 11-й тур
- Реал Фарма – Рух-2 Львов – 0:0
- Чайка – Васт – 5:1
- Звягель – Дружба – 0:1
- Металлург-2 Запорожье – Кудровка – 1:2
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» совершил суперкамбэк в матче ЛЧ против бельгийского «Антверпена»
Звезда мадридцев против партнерства со звездным французом