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Чемпионат Украины
Чайка
06.10.2023 12:30 – FT 5 : 1
Васт
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Украина. Вторая лига
06 октября 2023, 20:49 | Обновлено 06 октября 2023, 20:54
104
0

Вторая лига. Дружба обыграла Звягель, Чайка разгромила Васт

Сыграны четыре матча 11-го тура

06 октября 2023, 20:49 | Обновлено 06 октября 2023, 20:54
104
0
Вторая лига. Дружба обыграла Звягель, Чайка разгромила Васт
ФК Чайка

В пятницу, 6 октября, состоялись четыре поединка 11-го тура чемпионата Украины среди клубов Второй лиги.

«Дружба» из Мировки на выезде добилась минимальной победы 1:0 над «Звягелем» и упрочила свое лидерство. У нее 27 очков после 10 игр.

На второй позиции идет команда ЮКСА с 23 очками, но матч тура против «Скалы 1911» она проведет в субботу, 7 октября.

На третье место поднялась «Чайка», набрав 22 очка. Она дома со счетом 5:1 разгромила «Васт». «Чайка» по дополнительным показателям опережает «Звягель».

Вторая лига. 11-й тур

  • Реал Фарма – Рух-2 Львов – 0:0
  • Чайка – Васт – 5:1
  • Звягель – Дружба – 0:1
  • Металлург-2 Запорожье – Кудровка – 1:2

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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