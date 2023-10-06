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Металлист
06.10.2023 13:15 – 7 0 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
06 октября 2023, 13:15 | Обновлено 06 октября 2023, 13:19
56
0

Металлист – Агробизнес, Прикарпатье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 6 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Первой лиги

06 октября 2023, 13:15 | Обновлено 06 октября 2023, 13:19
56
0
Металлист – Агробизнес, Прикарпатье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Металлист

6 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 11-й тур, 6 октября

  • 13:15. Металлист – Агробизнес
  • 14:15. Прикарпатье – Нива Тернополь

13:15. Металлист – Агробизнес

14:15. Прикарпатье – Нива Тернополь

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Источник Sport.ua
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