06.10.2023 13:15 – 7’ 0 : 0
Украина. Первая лига06 октября 2023, 13:15 | Обновлено 06 октября 2023, 13:19
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Металлист – Агробизнес, Прикарпатье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 6 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Первой лиги
06 октября 2023, 13:15 | Обновлено 06 октября 2023, 13:19
56
0
6 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 11-й тур, 6 октября
- 13:15. Металлист – Агробизнес
- 14:15. Прикарпатье – Нива Тернополь
13:15. Металлист – Агробизнес
14:15. Прикарпатье – Нива Тернополь
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