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Чемпионат Украины
Металлист
06.10.2023 13:15 – FT 1 : 2
Агробизнес
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Украина. Первая лига
06 октября 2023, 15:17 | Обновлено 06 октября 2023, 16:09
274
0

Снова неудача. Металлист проиграл седьмой матч в сезоне Первой лиги

Одна победа в чемпионате

06 октября 2023, 15:17 | Обновлено 06 октября 2023, 16:09
274
0
Снова неудача. Металлист проиграл седьмой матч в сезоне Первой лиги
ФК Агробизнес

11-й тур в Первой лиге открывал матч аутсайдера «Металлиста», который принимал одного из лидеров группы А «Агробизнес».

И харьковская команда вновь не сумела победить, уступив со счетом 1:2. «Металлист» не может выиграть с 4-го тура чемпионата и с 6 очками остается последним в своей группе.

«Агробизнес» набрал 19 очков и догнал «Ниву» Бузовую.

В другом матче вничью 0:0 сыграли «Прикарпатье» и тернопольская «Нива».

Первая лига. 11-й тур, группа А

Металлист - Агробизнес 1:2
Голы: Луцив, 62 - Волков, 17, Гомес, 39 (в свои ворота)

Прикарпатье - Нива Тернополь 0:0

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Источник Sport.ua
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