Снова неудача. Металлист проиграл седьмой матч в сезоне Первой лиги
Одна победа в чемпионате
11-й тур в Первой лиге открывал матч аутсайдера «Металлиста», который принимал одного из лидеров группы А «Агробизнес».
И харьковская команда вновь не сумела победить, уступив со счетом 1:2. «Металлист» не может выиграть с 4-го тура чемпионата и с 6 очками остается последним в своей группе.
«Агробизнес» набрал 19 очков и догнал «Ниву» Бузовую.
В другом матче вничью 0:0 сыграли «Прикарпатье» и тернопольская «Нива».
Первая лига. 11-й тур, группа А
Металлист - Агробизнес 1:2
Голы: Луцив, 62 - Волков, 17, Гомес, 39 (в свои ворота)
Прикарпатье - Нива Тернополь 0:0
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