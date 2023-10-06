Снова неудача. Металлист проиграл седьмой матч в сезоне Первой лиги

11-й тур в Первой лиге открывал матч аутсайдера «Металлиста», который принимал одного из лидеров группы А «Агробизнес».

И харьковская команда вновь не сумела победить, уступив со счетом 1:2. «Металлист» не может выиграть с 4-го тура чемпионата и с 6 очками остается последним в своей группе.

«Агробизнес» набрал 19 очков и догнал «Ниву» Бузовую.

В другом матче вничью 0:0 сыграли «Прикарпатье» и тернопольская «Нива».

Первая лига. 11-й тур, группа А

Металлист - Агробизнес 1:2

Голы: Луцив, 62 - Волков, 17, Гомес, 39 (в свои ворота)

Прикарпатье - Нива Тернополь 0:0