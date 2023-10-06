Владимир МИКИТИН: «Заря грамотно сыграла на результат»

В Исландии луганская «Заря» в очередном туре группового этапа Лиги конференций по футболу победила местный «Брейдаблик» (1:0).

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Зари» Владимир Микитин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о противостоянии в Исландии:

- Встречались примерно равные по классу команды, хотя взяли на вооружение разные тактические схемы. Луганчане играли в пять полузащитников, прежде всего, позаботившись о том, чтобы плотно встречать в средней зоне своих визави и создавать им трудности на пути к своим владениям. Этот план в целом сработал.

- На ваш взгляд, «Брейдаблик» чем-то удивил главного тренера гостей Валерия Кривенцова?

- Не думаю. Исландская команда действовала в присущей ей силовой манере, рассчитывая на дивиденды от выигранных воздушных дуэлей. Однако не так случилось, как ожидалось. Гости были готовы к единоборствам после длинных передач и не уступали на «втором этаже». Главное было сохранять хладнокровие в дебюте, отбить первые массированные атаки хозяев и постепенно искать свой шанс в контрвыпадах или при розыгрыше тех же стандартных положений. Кстати, победный гол луганчанин Горбач забил в конце первого тайма, оказавшись крепче исландского защитника.

- Чем вы можете объяснить, что «Заря», длительное время контролируя ход событий на поле, в конце матча неожиданно отдала инициативу.

- Считаю, что «Заря» приняла правильное решение, решив сыграть на результат. Каждый из луганчан четко знал, что ему делать в той или иной ситуации и до реальных угроз дело практически не доходило. Когда же мяч все же летел в створ ворот, то на высоте был кипер Турбаевский. Как по мне, «Заря» заслуженно взяла три очка.

- В следующем туре группового этапа Лиги конференций «Заря» поедет в Тель-Авив, где встретится с «Маккаби».

- Там также будет битва за шесть очков. Футболистам «Маккаби» после поражения в Бельгии надо обязательно побеждать, чтобы сохранять шансы на выход в следующий раунд. По моему мнению, «Маккаби» превосходит по уровню подготовки «Брейдаблик», но у «Зари» есть достаточно времени, чтобы во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ как следует подготовиться к поездке в Израиль и не вернуться оттуда с пустым багажом.