Свёнтек добыла волевую победу над Гарсией на пути в полуфинал Пекина
Ига переиграла теннисистку, которая на этом турнире остановила двух украинок
Вторая ракетка мира Ига Свёнтек добыла тяжелую волевую победу на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В матче 1/4 финала полька в трех сетах обыграла француженку Каролин Гарсию (№10 WTA).
Пекин. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:7(8), 7:6(5), 6:1
Это была четвертая встреча теннисисток, Свёнтек выиграла в третий раз.
В следующем круге полька сразится против Марии Саккари (№6 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).
Отметим, что Гарсия в первом круге обыграла Катерину Байндл, в третьем – Ангелину Калинину.
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