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WTA
06 октября 2023, 10:13 | Обновлено 06 октября 2023, 10:36
786
0

Свёнтек добыла волевую победу над Гарсией на пути в полуфинал Пекина

Ига переиграла теннисистку, которая на этом турнире остановила двух украинок

06 октября 2023, 10:13 | Обновлено 06 октября 2023, 10:36
786
0
Свёнтек добыла волевую победу над Гарсией на пути в полуфинал Пекина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек добыла тяжелую волевую победу на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче 1/4 финала полька в трех сетах обыграла француженку Каролин Гарсию (№10 WTA).

Пекин. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:7(8), 7:6(5), 6:1

Это была четвертая встреча теннисисток, Свёнтек выиграла в третий раз.

В следующем круге полька сразится против Марии Саккари (№6 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

Отметим, что Гарсия в первом круге обыграла Катерину Байндл, в третьем – Ангелину Калинину.

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WTA Пекин Каролин Гарсия Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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