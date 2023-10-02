Байндл проиграла дебютный матч в основе большого турнира в Пекине

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№89 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила девятой сеяной Каролин Гарсии из Франции (№10 WTA).

Пекин. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. Байндл в этом году дебютировала в основе соревнований в Пекине.

В следующем круге победительница сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№75 WTA).

Ранее во второй круг вышла Леся Цуренко.