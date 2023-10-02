Байндл проиграла дебютный матч в основе большого турнира в Пекине
Катерина в первом раунде уступила десятой ракетке мира
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№89 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила девятой сеяной Каролин Гарсии из Франции (№10 WTA).
Пекин. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 2:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток. Байндл в этом году дебютировала в основе соревнований в Пекине.
В следующем круге победительница сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№75 WTA).
Ранее во второй круг вышла Леся Цуренко.
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