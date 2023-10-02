Соперница Цуренко снялась с матча после 9 проигранных геймов подряд

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) пробилась во второй раунд на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом круге основы украинка обыграла Чжу Линь из Китая (№34 WTA). Соперница Цуренко проиграла 9 первых геймов и отказалась от дальнейшей борьбы из-за плохого самочувствия.

Пекин. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:0, 3:0 (отказ)

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз. Ранее Леся далее второго круга в Пекине еще не заходила.

В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.