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WTA
02 октября 2023, 07:10 | Обновлено 02 октября 2023, 08:07
1319
0

Соперница Цуренко снялась с матча после 9 проигранных геймов подряд

Леся пробилась во второй круг соревнований в Пекине на отказе Чжу Линь

02 октября 2023, 07:10 | Обновлено 02 октября 2023, 08:07
1319
0
Соперница Цуренко снялась с матча после 9 проигранных геймов подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) пробилась во второй раунд на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом круге основы украинка обыграла Чжу Линь из Китая (№34 WTA). Соперница Цуренко проиграла 9 первых геймов и отказалась от дальнейшей борьбы из-за плохого самочувствия.

Пекин. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:0, 3:0 (отказ)

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз. Ранее Леся далее второго круга в Пекине еще не заходила.

В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.

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Леся Цуренко WTA Пекин Чжу Линь
Источник Sport.ua
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