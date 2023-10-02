Соперница Цуренко снялась с матча после 9 проигранных геймов подряд
Леся пробилась во второй круг соревнований в Пекине на отказе Чжу Линь
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) пробилась во второй раунд на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В первом круге основы украинка обыграла Чжу Линь из Китая (№34 WTA). Соперница Цуренко проиграла 9 первых геймов и отказалась от дальнейшей борьбы из-за плохого самочувствия.
Пекин. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:0, 3:0 (отказ)
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз. Ранее Леся далее второго круга в Пекине еще не заходила.
В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.
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