Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко

Китайская теннисистка Чжу Линь (№34 WTA) не смогла доиграть матч первого раунда против украинки Леси Цуренко (№49 WTA) на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во второй партии Чжу Линь почувствовала недомогание, проконсультировалась с медицинским персоналом и приняла решение сняться. До этого она проиграла девять геймов из 9.г

Официальная причина снятия: головокружение.

В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.