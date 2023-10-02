Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко
WTA
02 октября 2023, 08:05 | Обновлено 02 октября 2023, 08:06
475
0

Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко

Китайская теннисистка снялась с поединка из-за головокружения

02 октября 2023, 08:05 | Обновлено 02 октября 2023, 08:06
475
0
Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжу Линь

Китайская теннисистка Чжу Линь (№34 WTA) не смогла доиграть матч первого раунда против украинки Леси Цуренко (№49 WTA) на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во второй партии Чжу Линь почувствовала недомогание, проконсультировалась с медицинским персоналом и приняла решение сняться. До этого она проиграла девять геймов из 9.г

Официальная причина снятия: головокружение.

В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.

По теме:
Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соперница Цуренко снялась с матча после 9 проигранных геймов подряд
Леся Цуренко WTA Пекин Чжу Линь
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Теннис | 02 октября 2023, 06:00 0
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине
Теннис | 01 октября 2023, 10:41 0
Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине
Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине

Надежда уверенно стартовала в парном разряде большого турнира в Китае

Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
Бокс | 01.10.2023, 07:50
Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Теннис | 01.10.2023, 09:25
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01.10.2023, 11:45
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
01.10.2023, 23:00 6
Футбол
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
01.10.2023, 13:36 1
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 10
Бокс
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
01.10.2023, 03:52 4
Волейбол
Жирона – Реал – 0:3. У Довбика и Цыганкова были моменты. Видео голов, обзор
Жирона – Реал – 0:3. У Довбика и Цыганкова были моменты. Видео голов, обзор
30.09.2023, 21:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем