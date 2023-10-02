WTA02 октября 2023, 08:05 | Обновлено 02 октября 2023, 08:06
475
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Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко
Китайская теннисистка снялась с поединка из-за головокружения
02 октября 2023, 08:05 | Обновлено 02 октября 2023, 08:06
475
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Китайская теннисистка Чжу Линь (№34 WTA) не смогла доиграть матч первого раунда против украинки Леси Цуренко (№49 WTA) на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во второй партии Чжу Линь почувствовала недомогание, проконсультировалась с медицинским персоналом и приняла решение сняться. До этого она проиграла девять геймов из 9.г
Официальная причина снятия: головокружение.
В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.
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