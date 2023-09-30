Байндл вышла в основную сетку турнира WTA в Пекине
В финале квалификации Катерина байндл обыграла Янину Викмайер
Пятая ракетка Украины Катерина Байндл вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в китайском Пекине.
В финале квалификации Байндл в двух сетах обыграла бельгийскую теннисистку Янину Викмайер. Украинка подала три эйса против двух у соперницы, в целом качественнее отыграла на первой подаче и сравняла счет в личных встречах с бельгийкой - 1:1.
Таким образом Катерина Байндл стала четвертой украинской теннисисткой в основной сетке одиночного разряда последнего турнира WTA 1000 в сезоне 2023. Ее соперницей в первом круге может стать Барбора Крейчикова, Елена Остапенко, Онс Жабер, Мари Боузкова, Каролин Гарсия, Дженнифер Брэди или еще одна победительница квалификации.
WTA 1000, Пекин, Китай, хард, квалификация, финал
Катерина Байндл (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия, 13) – 6:3, 7:5.
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