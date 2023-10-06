5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами «Ливерпуль» (Англия) и «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».

Лига Европы. 5 октября

Группа Е. 2-й тур

Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз – 2:0

Голы: Гравенберх, 44, Диогу Жота, 90+2