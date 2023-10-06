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Лига Европы
Ливерпуль
05.10.2023 22:00 – FT 2 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 октября 2023, 04:09 |
74
0

Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЕ в группе Е

06 октября 2023, 04:09 |
74
0
Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами «Ливерпуль» (Англия) и «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».

Лига Европы. 5 октября

Группа Е. 2-й тур

Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз – 2:0

Голы: Гравенберх, 44, Диогу Жота, 90+2

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
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Юнион Сент-Жилуаз Ливерпуль Лига Европы видео голов и обзор Райан Гравенберх Диогу Жота
Источник Sport.ua
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