05.10.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лига Европы06 октября 2023, 04:09 |
74
0
Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЕ в группе Е
06 октября 2023, 04:09 |
74
0
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами «Ливерпуль» (Англия) и «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».
Лига Европы. 5 октября
Группа Е. 2-й тур
Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз – 2:0
Голы: Гравенберх, 44, Диогу Жота, 90+2
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
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