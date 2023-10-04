5 октября на «Энфилд» пройдет матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» встретится с «Юнион Сент-Жилуаз». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне резко сдала, откатившись со 2-го места в Премьер-Лиге на 5-е. Из-за этого сейчас звездные подопечные Юргена Клоппа лишены привычной атмосферы Лиги чемпионов. И сейчас их основная задача все же в том, чтобы через выступления в АПЛ вернуться туда, то есть подняться в квартет лучших национального первенства. К Лиге Европы, очевидно, немец и его штаб относится так же, как и к другим второстепенным, в своей системе ценностей, турнирам. С ЛАСКом в основе выходили Келлехер, Цимикас, Байчетич, Эндо, Гравенберх, Эллиотт и даже 17-летний Доук. И ничего, не помешал даже быстрый пропущенный гол. После перерыва, освежив состав заменами, мерсисайдцы в итоге оформили победу над австрийцами со счетом 3:1. И явно нечто подобное не против повторить и на Энфилде в этот четверг.

Юнион Сент-Жилуаз

Клуб после очень долгого периода прозябания снова громко напомнил о себе. Причем за счет англичанина, Тони Блума - именно он оживил проект со славнейшей историей, но докатившийся до фактически любительских турниров. В итоге в 2021-м получилось подняться в Жупилер-Лигу, и выдать там 2 отличных сезона, но это при Герертсе - а этот тренер ушел, разругавшись летом с руководством. Впрочем, его более молодой преемник, Александр Блессин, достаточно хорошо справляется. Он и на внутренней арене со своими подопечными набирает активно очки, и в Лиге Европы прошли в квалификации Лугано, обыграв швейцарцев в обоих матчах. А вот уже в групповом раунде, с Тулузой, не без труда удалось хотя бы поражения избежать, закончив 1:1.

Статистика личных встреч

Юнион только второй раз стартует в еврокубках. Не удивительно, что он впервые приезжает на Энфилд.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут очень простой победы красных. Но они не особенно сконцентрированы на этом турнире, и симпатично смотрится вариант с обе забьют (коэффициент - 2,02).