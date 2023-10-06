Названы даты и места проведения квалификации женского Евро-2024 U-19

Определились даты, время и места проведения поединков отбора чемпионата Европы 2024 с участием молодежной женской сборной Украины WU-19 (игроки 2005 года рождения).

Подопечные Валерия Паламарчука попали в группу 4 Лиги В вместе с Северной Македонией, Люксембургом и Арменией. Мини-турнир будет проходить с 24 по 30 октября в армянских Ереване и Армавире (стадионы «Академия ФФВ» и «Армавир» соответственно).

Коллективы, которые займут четвертые места в своих группах в Лиге А, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. По итогам второго раунда Лиги А определятся семь команд, которые присоединятся к Литве в финальной стадии Евро-2024.

В Лиге B 23 команды будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион. Литва также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

Квалификация Евро-2024 WU-19

Первый раунд отбора. Лига В. Группа 4

24.10.2023

13:00. Люксембург – Северная Македония

16:00. Украина – Армения

27.10.2023

13:00. Украина – Люксембург

– Люксембург 16:00. Северная Македония – Армения

30.10.2023

13:00. Северная Македония – Украина

13:00. Армения – Люксембург

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Венгрия, Северная Ирландия.

Группа 2: Чехия, Англия, Греция, Уэльс.

Группа 3: Австрия, Дания, Польша, Черногория.

Группа 4: Германия, Финляндия, Норвегия, Израиль.

Группа 5: Испания, Португалия, Швеция, Турция.

Группа 6: Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Фарерские острова.

Группа 7: Исландия, Сербия, беларусь, Шотландия.

Лига В