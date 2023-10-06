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Молодежные турниры
06 октября 2023, 01:05 | Обновлено 06 октября 2023, 01:30
15
0

Названы даты и места проведения квалификации женского Евро-2024 U-19

Украинки в Ереване и Армавире сыграют с Арменией, Македонией, Люксембургом

06 октября 2023, 01:05 | Обновлено 06 октября 2023, 01:30
15
0
Названы даты и места проведения квалификации женского Евро-2024 U-19
УЕФА

Определились даты, время и места проведения поединков отбора чемпионата Европы 2024 с участием молодежной женской сборной Украины WU-19 (игроки 2005 года рождения).

Подопечные Валерия Паламарчука попали в группу 4 Лиги В вместе с Северной Македонией, Люксембургом и Арменией. Мини-турнир будет проходить с 24 по 30 октября в армянских Ереване и Армавире (стадионы «Академия ФФВ» и «Армавир» соответственно).

Коллективы, которые займут четвертые места в своих группах в Лиге А, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. По итогам второго раунда Лиги А определятся семь команд, которые присоединятся к Литве в финальной стадии Евро-2024.

В Лиге B 23 команды будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион. Литва также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

Квалификация Евро-2024 WU-19

Первый раунд отбора. Лига В. Группа 4

24.10.2023

  • 13:00. Люксембург – Северная Македония
  • 16:00. Украина – Армения

27.10.2023

  • 13:00. Украина – Люксембург
  • 16:00. Северная Македония – Армения

30.10.2023

  • 13:00. Северная Македония – Украина
  • 13:00. Армения – Люксембург

Лига А

  • Группа 1: Франция, Италия, Венгрия, Северная Ирландия.
  • Группа 2: Чехия, Англия, Греция, Уэльс.
  • Группа 3: Австрия, Дания, Польша, Черногория.
  • Группа 4: Германия, Финляндия, Норвегия, Израиль.
  • Группа 5: Испания, Португалия, Швеция, Турция.
  • Группа 6: Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Фарерские острова.
  • Группа 7: Исландия, Сербия, беларусь, Шотландия.

Лига В

  • Группа 1: Швейцария, Албания, Литва, Кипр.
  • Группа 2: Босния и Герцеговина, Эстония, Гибралтар, Лихтенштейн.
  • Группа 3: Словения, Косово, Азербайджан, Молдова.
  • Группа 4: Украина, Северная Македония, Люксембург, Армения.
  • Группа 5: Болгария, Хорватия, Латвия, Грузия.
  • Группа 6: Румыния, Словакия, Казахстан.
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Источник Украинская ассоциация футбола
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