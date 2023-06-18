ПАЛАМАРЧУК: «Наша задача – как можно быстрее вернуться в элиту»

Молодежная женская сборная Украины WU-19 узнала имена соперников в первом раунде отбора чемпионата Европы 2024. Ими в Лиге В стали команды Армении, Северной Македонии и Люксембурга.

Главный тренер сине-желтых Валерий Паламарчук рассказал:

– Поскольку молодежная женская сборная Украины по итогам прошлого сезона выбыла из элиты, а наши соперницы по-прежнему выступают в Лиге В, то именно нашу команду большинство экспертов считают фаворитом. Мы не против и приложим усилия, чтобы как можно быстрее вернуться в класс сильнейших.

– Уже известно, какая страна будет принимать первый раунд отбора?

– Армения. Что касается календаря, то все выяснится в ближайшие дни, до 21 июня. Пока что тренировочный сбор для нашей команды не запланирован. Вероятно, проведем несколько совместных тренировок непосредственно перед турниром.

– Сколько претенденток есть на поездку в Армению?

– В расширенном списке кандидаток в молодежную женскую сборную Украины – 35 фамилий. Впрочем, не исключено, что еще будут дополнения, ведь в августе стартует чемпионат Украины в высшей лиге, и я надеюсь, что возьму на заметку еще несколько одаренных футболисток. Тогда действительно будет из кого выбирать.