Женская сборная Украины WU-19 узнала соперников в отборе к ЧЕ-2024
Сине-желтая команда сыграет с Северной Македонией, Люксембургом и Арменией
Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування першого раунду відбору Євро-2024 WU-19.
Перед нею 51 учасник був поділений на Лігу А (28 команд) та Лігу В (23 команди) на підставі рейтингу за результатами другого раунду відбору Євро-2023. За підсумками жеребкування визначилися склади груп обох ліг.
Молодіжна жіноча збірна України WU-19 волею жереба потрапила до групи 4 Ліги В разом із Північною Македонією, Люксембургом та Вірменією.
Після жеребкування буде визначено господарів міні-турнірів. Матчі проходитимуть або з 19/20 до 25/26 вересня, або з 24/25 до 30/31 жовтня, або з 27/28 листопада до 4/5 грудня 2023 року.
Колективи, які посядуть четверті місця усвоїх групах у Лізі А, продовжать сезон у другому раунді Ліги В. Посів учасників перед другим раундом залежатиме від того, які місця у своїх групах команди посядуть у першому раунді. За підсумками другого раунду Ліги А визначаться сім команд, які приєднаються до Литви у фінальній стадії Євро-2024.
У Лізі B 23 команди (включно з тими, що вилетіли з Ліги А в другому раунді відбору Євро-2023) боротимуться за вихід до Ліги А в шести групах. Переможці груп та володар другого місця з найкращим результатом проти команд, що посядуть перше та третє місця у своїх групах, перейдуть у вищий дивізіон. Литва також бере участь у змаганнях, незважаючи на пряму путівку до фінальної частини, яка належить їй як господарю.
Євро-2024 WU-19
Жеребкування першого раунду відбору
Ліга А
- Група 1: Франція, Італія, Угорщина, Північна Ірландія
- Група 2: Чехія, Англія, Греція, Уельс
- Група 3: Австрія, Данія, Польща, Чорногорія
- Група 4: Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Ізраїль
- Група 5: Іспанія, Португалія, Швеція, Туреччина
- Група 6: Нідерланди, Ірландія, Бельгія, Фарерські острови
- Група 7: Ісландія, Сербія, білорусь, Шотландія
Ліга В
- Група 1: Швейцарія, Албанія, Литва, Кіпр
- Група 2: Боснія і Герцеговина, Естонія, Гібралтар, Ліхтенштейн
- Група 3: Словенія, Косово, Азербайджан, Молдова
- Група 4: Україна, Північна Македонія, Люксембург, Вірменія
- Група 5: Болгарія, Хорватія, Латвія, Грузія
- Група 6: Румунія, Словаччина, Казахстан
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