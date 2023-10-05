Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 14:41 | Обновлено 05 октября 2023, 14:42
393
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»

Бывший полузащитник «Шахтера» рассказал, что помогло «горнякам» переломить игру

05 октября 2023, 14:41 | Обновлено 05 октября 2023, 14:42
393
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
ФК Шахтер

В очередном туре группового раунда Лиги чемпионов по футболу донецкий «Шахтер» одержал суперволевую победу в Бельгии над «Антверпеном» (3:2).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua, бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев рассказал, что помогло «горнякам» переломить игру, проигрывая после первого тайма 0:2:

– Как говорят, до перерыва «Антверпен» не заметил «Шахтера». Снова были детские промахи в обороне, не чувствовалось четкого плана на игру, каждый пытался тянуть одеяло в свою сторону. Убежден, что даже самые преданные фаны дончан не верили, что еще можно спастись.

– Но факты – упрямая вещь: во втором тайме в Антверпене на футбольном поле уже был несколько иной «Шахтер».
– Прежде всего, «Шахтер» начал значительно выше обороняться, не позволяя хозяевам подолгу контролировать мяч и добавив в отборе заставлял ошибаться. Это счастье, что вчера при счете 0:2 соперником «Шахтера» была команда из Бельгии, где уважают открытый футбол. Если бы оппонентом были те же немцы, то у дончан не было бы никаких шансов. Молодые же «горожане» запаниковали и приложили усилия, чтобы создать себе проблемы. Ведь, по крайней мере, два гола были забиты после их элементарных ошибок.

– Чувствуется, что несмотря на победу «Шахтера» вы остались недовольны его действиями в Антверпене.
– Я всегда стараюсь быть реалистом. Впечатление, действительно, осталось двоякое от игры дончан. Да, был неплохой второй тайм в их исполнении, но если бы не везение, то гости вряд ли избежали бы поражения. Более того, вспоминая, как разворачивались события в матче, то даже ничейный итог считался бы успехом. Но это уже пусть «Антверпен» выясняет почему провалил второй тайм, почему умудрился не реализовать пенальти в компенсированное время. «Шахтеру» же надо что-то делать с этим катанием на качелях. С такими перепадами на приличные результаты сложно рассчитывать.

По теме:
ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
Олег МАТВЕЕВ: «В первом тайме Шахтер не показал вообще ничего»
Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»
Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Олег Шелаев инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Футбол | 05 октября 2023, 10:09 12
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона

Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05 октября 2023, 00:35 0
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство

Донецкий клуб совершил потрясающий камбэк в матче против «Антверпена»

ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Футбол | 04.10.2023, 21:40
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика
Футбол | 05.10.2023, 15:15
Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика
Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04.10.2023, 21:41
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем