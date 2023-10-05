Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»

В очередном туре группового раунда Лиги чемпионов по футболу донецкий «Шахтер» одержал суперволевую победу в Бельгии над «Антверпеном» (3:2).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua, бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев рассказал, что помогло «горнякам» переломить игру, проигрывая после первого тайма 0:2:

– Как говорят, до перерыва «Антверпен» не заметил «Шахтера». Снова были детские промахи в обороне, не чувствовалось четкого плана на игру, каждый пытался тянуть одеяло в свою сторону. Убежден, что даже самые преданные фаны дончан не верили, что еще можно спастись.

– Но факты – упрямая вещь: во втором тайме в Антверпене на футбольном поле уже был несколько иной «Шахтер».

– Прежде всего, «Шахтер» начал значительно выше обороняться, не позволяя хозяевам подолгу контролировать мяч и добавив в отборе заставлял ошибаться. Это счастье, что вчера при счете 0:2 соперником «Шахтера» была команда из Бельгии, где уважают открытый футбол. Если бы оппонентом были те же немцы, то у дончан не было бы никаких шансов. Молодые же «горожане» запаниковали и приложили усилия, чтобы создать себе проблемы. Ведь, по крайней мере, два гола были забиты после их элементарных ошибок.

– Чувствуется, что несмотря на победу «Шахтера» вы остались недовольны его действиями в Антверпене.

– Я всегда стараюсь быть реалистом. Впечатление, действительно, осталось двоякое от игры дончан. Да, был неплохой второй тайм в их исполнении, но если бы не везение, то гости вряд ли избежали бы поражения. Более того, вспоминая, как разворачивались события в матче, то даже ничейный итог считался бы успехом. Но это уже пусть «Антверпен» выясняет почему провалил второй тайм, почему умудрился не реализовать пенальти в компенсированное время. «Шахтеру» же надо что-то делать с этим катанием на качелях. С такими перепадами на приличные результаты сложно рассчитывать.