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  4. Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 14:07 | Обновлено 05 октября 2023, 14:11
701
1

Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»

Команда выиграла важный матч Лиги чемпионов

05 октября 2023, 14:07 | Обновлено 05 октября 2023, 14:11
701
1
Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»
ФК Шахтер

4 октября в Бельгии футболисты «Шахтера» обыграли «Антверпен» (3:2) в очередном матче группового раунда Лиги чемпионов.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло «горнякам» склонить чашу весов на свою сторону:

– Если откровенно, то после первого тайма думал, что команде не избежать очередного поражения. Иначе, как провальной, их игру до перерыва и не назовешь. Возможно, гостей выбил из колеи быстро пропущенный гол после досадной ошибки ветерана Ракицкого. «Горняки» были неуверенными в своих силах и хорошо, что ушли на перерыв только при счете (0:2).

– Но во втором тайме мы увидели на футбольном поле несколько иной, уже не обреченный «Шахтер».
– Пожалуй, их тренеру Патрику ван Леувену удалось достучаться до своих подопечных и они начали действовать более агрессивно. Во-вторых, похоже, бельгийцы были убеждены, что победа уже никуда не денется и вышли с шапкозакидательским настроением. Вот и поплатились. В-третьих, следует признать, что фарт снова вернулся в расположение «горняков». Помните, как при предыдущем главном тренере Игоре Йовичевиче Фортуна очень часто улыбалась в Лиге чемпионов. В Антверпене мы увидели нечто похожее.

По крайней мере два гола из трех бельгийцы, как говорится, привезли себе сами. Ну и вишенка на торте – не реализованный хозяевами пенальти на шестой компенсированной минуте, когда их игрок умудрился не попасть в створ ворот. Так неожиданно «Шахтер» приблизил еврокубковую весну, по крайней мере, имею в виду выступления в Лиге Европы.

– И все же, вы увидели какие-то изменения к лучшему в игре «горняков» по сравнению с их выступлениями в сентябре?
– К сожалению, сдвигов практически не заметил. Те же элементарные просчеты в защите, размытый тактический рисунок. Ситуация несколько изменилась после перерыва, когда дончане прибавили обороты. Но почему они не играли так до перерыва? Тогда бы удалось избежать такой валидольной развязки. Хорошо, что «Антверпен» также оказался не безгрешным и многое сделал, чтобы проиграть.

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Ярослав Хома Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Лига чемпионов инсайд интервью
Источник Sport.ua
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romario1501
Колишній гравець збірної України ( 1 гра ) і Шахтаря (1 гра ) , де ви їх находите ?)))
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