Олег ШЕЛАЕВ: «Заря в Исландии не проиграет, но выиграть будет тяжело»

5 октября в Исландии футболисты луганской «Зари» в очередном поединке группового раунда Лиги конференций померяются силами с местным «Брейдабликом».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Зари» Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– Как правило, в групповом раунде определяющими являются поединки 3-4 туров, после которых уже можно утверждать кто на что может рассчитывать на финише. Конечно, желательно подойти к этому рубикону с определенным очковым запасом. Как по мне, «Заре» сегодня желательно отпраздновать викторию.

– К чему луганчанам следует быть готовым в противостоянии в далекой Исландии?

– Исландские команды являются сторонниками, так называемого английского стиля, где много борьбы на каждом клочке поля, когда часто используются длинные передачи для нагнетания ситуации у чужих владений. Вот почему немало будет зависеть от того, сумеет ли «Заря» выдержать этот натиск, или не пропустит быстрый гол. Все же, последние выступления «Зари» под руководством нового главного тренера Валерия Кривенцова дают основания верить, что луганчане во встречном бою уже умеют держать удар.

– «Зарю» можно считать фаворитом сегодняшнего противостояния?

– В последние годы в европейском футболе продолжается переоценка ценностей. Представители стран, ранее никогда не бывшие на виду в футболе, ныне могут преподнести неприятный сюрприз. Поэтому считаю, что силы «Брейдаблика» и «Зари» примерно равны, особенно если учесть то, что исландцы будут играть дома и могут рассчитывать на поддержку болельщиков. Я склоняюсь к тому, что «Заря» не проиграет, хотя взять верх будет тяжело.