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WTA
05 октября 2023, 10:48 | Обновлено 05 октября 2023, 11:30
258
0

СВЁНТЕК: «После US Open поняла, что есть вещи важнее статуса 1-й ракетки»

Польская теннисистка решила относиться к этому спокойнее

05 октября 2023, 10:48 | Обновлено 05 октября 2023, 11:30
258
0
СВЁНТЕК: «После US Open поняла, что есть вещи важнее статуса 1-й ракетки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек призналась, что перестала сильно волноваться о статусе первой ракетки мира, который она потеряла после Открытого чемпионата США.

«Честно говоря, перед US Open я сомневалась, хочу ли я продолжать работать над собой, играть на каждом турнире, чтобы бороться за первое место по итогам года. Но после US Open я поняла, что есть более важные вещи, о которых нужно заботиться. Иногда лучше относиться к этому проще. Я немного изменила свое отношение, я просто хочу быть лучшим игроком.

Честно говоря, с одной стороны, мне пришлось заставить себя остановиться. С другой стороны, я чувствовала, что это неправильный путь. У меня уже давно №1. Думаю, я заслужила немного времени, чтобы перестроиться и стать лучше.

Я рада, что мы решили играть только в Токио, Пекине и на Итоговом турнире WTA. Думаю, было бы легче, если бы финалы WTA проводились раньше, потому что тогда у меня была бы более длительная предсезонка, чтобы прогрессировать, но мы должны адаптироваться», – сказала Свёнтек.

На турнире в Пекине полька уже дошла до 1/4 финала, не отдав ни одного сета.

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Ига Свёнтек WTA Пекин
Источник Twitter
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