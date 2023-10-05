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Лига чемпионов
05 октября 2023, 05:14 | Обновлено 05 октября 2023, 05:29
577
0

Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Алдервейрелд и Янссен решали, кто пробьет пенальти»

Наставник «Антверпена» прокомментировал поражение от «Шахтера» в ЛЧ

05 октября 2023, 05:14 | Обновлено 05 октября 2023, 05:29
577
0
Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Алдервейрелд и Янссен решали, кто пробьет пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк ван Боммель

Наставник «Антверпена» Марк ван Боммель прокомментировал поражение от «Шахтера» (2:4) в матче 2-го тура Лиге чемпионов:

«Это была история двух разных таймов матча. Наш первый тайм был фантастическим. «Шахтер» изо всех сил пытался получить хоть какой-то контроль, мы имели преимущество в центре поля и полностью контролировали игру.

Конечно, «Шахтер» – опытная команда. Во втором тайме мы не смогли сохранить прежнюю расстановку сил. Первый гол в наш ворота стал результатом череды неудачных событий.

В тот момент не было причин паниковать, но пропущенный первый гол разочаровал. Это позволило им набрать обороты. Третьего гола не должно было случиться. Этого штрафного удара можно было избежать.

Мы старались внести изменения, но не смогли вернуть себе доминирование, которое у нас было в первом тайме. Алдервейрелд и Янссен вместе решали, кто будет исполнять пенальти. Нельзя винить Тоби, он взял на себя ответственность за это.

Я даже не могу припомнить, когда в последний раз мы пропускали три гола, за исключением матча с «Барселоной». Это в высшей степени необычно. Это вообще необъяснимо. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, но во втором тайме это превосходство исчезло, отчасти из-за быстрого гола.

У нас был шанс вернуться в игру с потенциальным третьим голом, но этого не произошло. На таком уровне штрафной удар, который забивается вот таким образом – это детали, которые могут определить ход матча».

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Марк ван Боммель Шахтер Донецк пресс-конференция Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Тоби Алдервейрелд
Источник УЕФА
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