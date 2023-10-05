Впервые Шахтер победил при 0:2. Украинские клубы 4 раза сделали этот фокус

Донецкий «Шахтер» впервые в истории совершил камбек в еврокубковом матче, проигрывая по ходу с разницей в два мяча.

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2).

Пропустив два гола в первом тайме, горняки переломили ход игры и забили три мяча после перерыва. Даниил Сикан оформил победный дубль. Антверпен не забил пенальти на 90+7 минуте, когда Тоби Алдервейрелд пробил мимо ворот.

Суммарно украинские клубы 4 раза одержали победы в еврокубках, ликвидировав фору в два мяча. Ранее дважды это удавалось киевскому «Динамо» и один раз – «Днепру».

Украинские клубы, выигравшие матчи еврокубков после счета 0:2