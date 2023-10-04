Атлетико – Фейеноорд – 3:2. Волевая победа матрасников. Видео голов, обзор

Сегодня, 4 октября, мадридский «Атлетико» на домашнем Ванда Метрополитано одолел золотого призера Нидерландов «Фейеноорд» со счетом 3:2.

Хозяева еще в первом тайме были вынуждены дважды отыгрываться в счете и усилиями Альваро Мораты и Антуана Гризманна с этим успешно справились. Испанец Марата во втором тайме сумел забить еще раз и оформить дебютную победу для «матрасников» в нынешнем розыгрыше ЛЧ.



Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Е. 4 октября.

Атлетико Мадрид (Испания) – Фейеноорд (Голландия) – 3:2

Голы: Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7, Ганцко, 34.

Смотрите видеообзор матча: