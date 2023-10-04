Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Фейеноорд – 3:2. Волевая победа матрасников. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
04.10.2023 19:45 – FT 3 : 2
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:29 | Обновлено 04 октября 2023, 22:33
399
0

Атлетико – Фейеноорд – 3:2. Волевая победа матрасников. Видео голов, обзор

Смотрите матч 2-го раунда ЛЧ в группе Е

04 октября 2023, 22:29 | Обновлено 04 октября 2023, 22:33
399
0
Атлетико – Фейеноорд – 3:2. Волевая победа матрасников. Видео голов, обзор
ФК Атлетико Мадрид.

Сегодня, 4 октября, мадридский «Атлетико» на домашнем Ванда Метрополитано одолел золотого призера Нидерландов «Фейеноорд» со счетом 3:2.

Хозяева еще в первом тайме были вынуждены дважды отыгрываться в счете и усилиями Альваро Мораты и Антуана Гризманна с этим успешно справились. Испанец Марата во втором тайме сумел забить еще раз и оформить дебютную победу для «матрасников» в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Е. 4 октября.

Атлетико Мадрид (Испания) – Фейеноорд (Голландия) – 3:2

Голы: Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7, Ганцко, 34.

Смотрите видеообзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Фейеноорд).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
7’
ГОЛ ! Автогол забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
По теме:
Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе
И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Суперкамбек в Бельгии! Оценки за матч ЛЧ Антверпен – Шахтер, кто лучший?
Атлетико Мадрид Фейеноорд Альваро Мората Антуан Гризманн видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
Футбол | 04 октября 2023, 18:27 13
ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030

Также 3 матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае

ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
Футбол | 04.10.2023, 04:37
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04.10.2023, 21:41
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Футбол | 04.10.2023, 21:53
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 41
Футбол
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем