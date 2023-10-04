Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико в голевой перестрелке победил нидерландского чемпиона
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
04.10.2023 19:45 – FT 3 : 2
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2023, 21:43 | Обновлено 04 октября 2023, 22:35
681
0

Атлетико в голевой перестрелке победил нидерландского чемпиона

Завершился первый матч в группе Е

04 октября 2023, 21:43 | Обновлено 04 октября 2023, 22:35
681
0
Атлетико в голевой перестрелке победил нидерландского чемпиона
ФК Атлетико Мадрид.

Сегодня, 4 октября, состоялся матч второго раунда Лиги чемпионов в котором мадридский «Атлетико» принимал голландский «Фейеноорд».

Гости довольно быстро повели в счете, автоголом отметился Марио Эрмосо, но уже через пять минут счет сравнял Альваро Мората. Чемпион Голландии сумел снова забить усилиями Давида Ганцко.

Еще до перерыва «матрасники» сумели восстановить статус-кво благодаря точному удару Гризманна. В начале второго тайма Мората оформил дубль и обеспечил своей команде победу, поскольку его гол стал последним в этом матче.

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Е. 4 октября.

Атлетико Мадрид (Испания) – Фейеноорд (Голландия) – 3:2

Голы: Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7, Ганцко, 34.

По теме:
Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе
И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Атлетико – Фейеноорд – 3:2. Волевая победа матрасников. Видео голов, обзор
Фейеноорд Атлетико Мадрид Альваро Мората Антуан Гризманн Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Теннис | 04 октября 2023, 16:59 12
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине

Итальянец на двух тай-брейках разобрался с Даниилом

ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Футбол | 04 октября 2023, 21:53 0
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте

Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения

«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04.10.2023, 10:35
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04.10.2023, 21:25
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 04.10.2023, 13:30
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем