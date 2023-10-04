Атлетико в голевой перестрелке победил нидерландского чемпиона
Завершился первый матч в группе Е
Сегодня, 4 октября, состоялся матч второго раунда Лиги чемпионов в котором мадридский «Атлетико» принимал голландский «Фейеноорд».
Гости довольно быстро повели в счете, автоголом отметился Марио Эрмосо, но уже через пять минут счет сравнял Альваро Мората. Чемпион Голландии сумел снова забить усилиями Давида Ганцко.
Еще до перерыва «матрасники» сумели восстановить статус-кво благодаря точному удару Гризманна. В начале второго тайма Мората оформил дубль и обеспечил своей команде победу, поскольку его гол стал последним в этом матче.
Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Е. 4 октября.
Атлетико Мадрид (Испания) – Фейеноорд (Голландия) – 3:2
Голы: Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7, Ганцко, 34.
V de... ¡¡¡𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔!!!! ❤️🤍 pic.twitter.com/oXqG9qAVVc— Atlético de Madrid (@Atleti) October 4, 2023
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