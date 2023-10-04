Атлетико в голевой перестрелке победил нидерландского чемпиона

Сегодня, 4 октября, состоялся матч второго раунда Лиги чемпионов в котором мадридский «Атлетико» принимал голландский «Фейеноорд».

Гости довольно быстро повели в счете, автоголом отметился Марио Эрмосо, но уже через пять минут счет сравнял Альваро Мората. Чемпион Голландии сумел снова забить усилиями Давида Ганцко.

Еще до перерыва «матрасники» сумели восстановить статус-кво благодаря точному удару Гризманна. В начале второго тайма Мората оформил дубль и обеспечил своей команде победу, поскольку его гол стал последним в этом матче.



Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Е. 4 октября.

Атлетико Мадрид (Испания) – Фейеноорд (Голландия) – 3:2

Голы: Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7, Ганцко, 34.