Эрик ТЕН ХАГ: «Если я начну объясняться, вы увидите в этом оправдания»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о серии неудач команды на старте нынешнего сезона. «Красные дьяволы», как известно, проиграли шесть из 10 сыгранных матчей.

«Это не для нас. Мы знаем, что должны выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой полосы.

Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет. Мы не можем допускать такие ошибки, как сейчас. Мы должны выступать лучше, это просто факт. Нужно побеждать», – заявил тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место, имея 9 очков после 7 матчей. Следующую игру команда проведет 7 октября против «Брентфорда» (14-я позиция).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять тен Хага.