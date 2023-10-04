Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед не собирается увольнять тен Хага
Англия
04 октября 2023, 15:31 |
205
3

Манчестер Юнайтед не собирается увольнять тен Хага

Тренеру доверяют в долгосрочной перспективе

04 октября 2023, 15:31 |
205
3
Манчестер Юнайтед не собирается увольнять тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Вчерашнее поражение 2:3 от «Галатасарая» во втором туре Лиги чемпионов снова подняло вопрос относительно будущего Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Однако, по информации английских СМИ, руководство «Красных дьяволов» по-прежнему полностью доверяет тренеру, вопрос его увольнения не обсуждается. В клубе считают, что тен Хаг – подходящий тренер для прогресса клуба в долгосрочной перспективе.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 матчей на старте нынешнего сезона. В Лиге чемпионов клуб е6ще не набрал ни одного очка, а в турнирной таблице АПЛ идет лишь на десятом месте.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онана: «Он хороший вратарь»
Настоящий «красный» дьявол. У Каземиро уже 3 удаления в МЮ
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы будем бороться вместе»
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04 октября 2023, 10:35 14
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца

Издание A Bola засыпало Анатолия комплиментами за матч в Милане

Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
Футбол | 04 октября 2023, 07:40 6
Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс

Главный тренер «канониров» назвал главные ошибки своей команды

Золотая молодежь: перспективные игроки, которым еще не исполнилось 19 лет
Футбол | 04.10.2023, 15:14
Золотая молодежь: перспективные игроки, которым еще не исполнилось 19 лет
Золотая молодежь: перспективные игроки, которым еще не исполнилось 19 лет
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Футбол | 03.10.2023, 16:03
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
Футбол | 04.10.2023, 04:37
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну після нового року  буде новий тренер 100%
Ответить
0
Swed
Вот бы поменять местами тен Хага и ван Леувена.   Сразу бы всё закрутилось.
Ответить
0
Vitason
А прийдеться,бо він ніякий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 40
Футбол
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем