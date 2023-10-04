Манчестер Юнайтед не собирается увольнять тен Хага

Вчерашнее поражение 2:3 от «Галатасарая» во втором туре Лиги чемпионов снова подняло вопрос относительно будущего Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Однако, по информации английских СМИ, руководство «Красных дьяволов» по-прежнему полностью доверяет тренеру, вопрос его увольнения не обсуждается. В клубе считают, что тен Хаг – подходящий тренер для прогресса клуба в долгосрочной перспективе.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 матчей на старте нынешнего сезона. В Лиге чемпионов клуб е6ще не набрал ни одного очка, а в турнирной таблице АПЛ идет лишь на десятом месте.