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04 октября 2023, 17:59 | Обновлено 04 октября 2023, 18:01
305
0

Михаил ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Рух должен был побеждать Сараево»

Тренер львовской команды U-19 – об игре в Юношеской лиге УЕФА

04 октября 2023, 17:59 | Обновлено 04 октября 2023, 18:01
305
0
Михаил ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Рух должен был побеждать Сараево»
ФК Рух Львов. Михаил Дячук-Ставицкий

Главный тренер команды «Рух» U-19 из Львова Михаил Дячук-Ставицкий поделился впечатлениями от первого матча подопечных с «Сараево» (1:1) в Юношеской лиге УЕФА.

– В первую очередь хочу поблагодарить ребят, ведь они старались и хотели выиграть этот матч. Для этого были все возможности, потому что команда создала много моментов: игроки дважды попадали в штангу, были опасные выходы Панченко, удар Музычука. Я думаю, мы должны были побеждать в этом матче и у меня нет никаких претензий по отношению игроков к игре. Они полностью выложились на поле, а теперь нужно ехать в Сараево и добывать результат там.

Мы превосходили соперника по игре и больше создали в этом поединке. «Сараево» забило после длинной передачи, когда нападающий поборолся и выиграл единоборство, а мы проиграли подбор, тогда как их игрок пробил по воротам и ему удалось забить. У нас были в начале игры моменты, которые нужно было реализовать, тогда бы мы без проблем победили бы этого соперника. Но пропущенный гол давил на ребят, особенно на дебютантов, которые впервые вышли в основном составе, еще и в еврокубках.

Ничего страшного не произошло. Мы разберем игру и внесем коррективы в ответный матч. «Рух» будет ехать в Сараево только ради победы, ведь мы можем пройти эту команду. Конечно, отсутствие Кителы, нашего капитана, это огромная потеря. Но у нас есть кем заменить нашего лидера и это не будет проблемой. Он старался на поле, заводил команду и где-то эти эмоции переросли в эти карточки, хотя получил он их справедливо, впрочем они были ненужны.

«Сараево» продемонстрировало ту же самую игру, которую мы видели во время подготовки к этому сопернику. Они играют просто - вратарь отдает длинные передачи на высокого центрального нападающего, который пытается зацепиться за мяч, а остальные футболисты были на подборе. «Рух» был готов к этому, ведь на тренировках мы отрабатывали эти игровые моменты. Теперь лишь надо поработать еще лучше и сделать правильные выводы. В целом я доволен игрой, но не результатом - нужно реализовывать созданные моменты. Надо больше спокойствия во время завершения атак и было заметно, что ребята несколько переживали, – рассказал Михаил Дячук-Ставицкий.

Напомним, ответную игру «Рух» и «Сараево» проведут 25 октября.

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Источник ФК Рух Львов
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